محو الأمية الرقمية لـ838 موظفة بالمحليات.. وتدريب 154 آخرى من ذوي الهمم

وحدات تكافؤ الفرص بوزارة التنمية المحلية تنتصر للمرأة في المحافظات..

حرصت وزارة التنمية المحلية ، على تمكين المرأة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً فى جميع المحافظات ، بإنشاء 227 وحدة تكافؤ فرص على مستوى جميع المحافظات.

التمكين السياسي:

وقامت وحدات تكافؤ الفرص وشئون المرأة بالوزارة والمحافظات ، في مجال التمكين السياسي بتنظيم 257 ندوة فى نطاق التوعية بالتعديلات الدستورية وحقوق المرأة فى قانون الخدمة المدنية، لرفع الوعى بدور المجالس الشعبية المحلية ، وأهمية مشاركة المرأة فى الحياة السياسية ، كما تم تنظيم 181 ندوة عن ضرورة إتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا المستجد .

الحماية ومناهضة العنف ضد المرأة :

وأشارت الوزارة ، إلى انه تم إطلاق مبادرة " معاً ضد العنف " من ديوان عام وزارة التنمية المحلية وبكافة المحافظات على التوازى، وتهدف إلى التصدى لكافة أشكال العنف الأسرى والمجتمعى ضد المرأة وخاصة ذوى الإعاقة ، حيث بلغ إجمالى عدد الندوات حوالى 1699 ندوة لعدد94366 مستفيدة على مستوى المحافظات .

المرأة العاملة بالمحليات:

وظهر اهتمام وزارة التنمية المحلية ، بالمرأة العاملة بالمحليات ، جليا فى اطلاق مبادرة "يوم فى قرية" وتهدف إلى التعريف بوحدات تكافؤ الفرص على مستوى المراكز والقرى والخدمات التى تقدمها الوحدات للسيدات العاملات ، وحصر مشكلات المرأة العاملة على مستوى الدواوين والعمل على حلها ، وبناء قدراتها حيث تم محو الأمية الرقمية لـ838 سيدة عاملة بالمحليات ، مشيرا إلى التنسيق أيضا مع مديريات الصحة بشأن تفعيل الحملات القومية ( فيرس سى ــ حملة 100مليون صحة ــ حملة صحة المرأة ـــ التوعية بفيروس كورونا) بدواوين عموم المحافظات .

حياة كريمة :

وأضاف الوزارة، أن وحدات تكافؤ الفرص بالمحافظات شاركت فى جلسات الحوار المجتمعى لمبادرة "حياة كريمة" لرصد إحتياجات القرى المنفذ فيها المبادرة ، وايضا "مبادرة مصرية بلا أمية " و التى تهدف الى القضاء على الأمية ومنع التسرب من التعليم وتم محو أمية 18785 سيدة فى نطاق هذه المبادرة مشيرا إلى أهمية الدور الذى قامت به الوحدات فى تنظيم ندوات توعية عن أهمية التطعيم ضد فيروس كورونا ، وكيفية التسجيل لأخذ اللقاح مما ساعد فى تقليل إعداد المصابين بالفيروس و زيادة أعداد متلقى اللقاح.



المبادرات:

وقامت وحدة تكافؤ الفرص بالوزارة بالتنسيق مع وحدات تكافؤ الفرص بالمحافظات بتنفيذ العديد من المبادرات عامة من بينها مبادرة "إنتى منتجة" والتي تهدف إلى رفع مستوى معيشة السيدات وخاصة المعيلات عن طريق التدريب على الحرف اليدوية المرتبطة بالخامات البيئية بالمحافظة ومساعدتهن فى الحصول على قروض ميسرة لتنفيذ مشروعات صغيرة ، كما قامت بتنفيذ عدة ندوات فى نطاق المبادرة تحت مسمى ( كيف تبدأ مشروعك ــ إبدئى وكبرى مشروعك ــ مشروعك ناجح ــ أعرف قدراتك ) وذلك وذلك لنشر ثقافة العمل الحر والتعريف بالمشروعات الصغيرة وطرق الحصول على قروض ميسرة بالتنسيق مع صندوق التنمية المحلية و" مشروعك ".

الورش التدريبية :

و تم تنظيم 14611 ورشة تدريبية استفاد منها 16677 مرأة في مجالات مختلفة منها(السجاد – المشغولات – الملابس – الخياطة – تدبير منزلي) ،ومساعدة 5611 حالة فى الحصول على القروض وتسليم 887 مشروع على مستوى المحافظات بالتعاون مع منظمات العمل المدنى، ولفتت الوزارة الى أنه يتم تسويق المنتجات المتميزة من خلال منصة أيادى مصر ، كما تم إقامة 159 معرضا لتسويق منتجات السيدات فى عدة محافظات من بينها معرض دائم بالأقصر وآخرها معرض المشغولات اليدوية بمركز ومدينة فايد بمحافظة الإسماعيلية ، ومعرض بالنادى الإجتماعى بمحافظة قنا ، كما تم تدريب 154 سيدة من متحدى الإعاقة على أساسيات القص والحياكة مع منحهن شهادة خبرة وماكينات خياطة بخصم 50% .