أسعار ومواصفات BYD L3 موديل 2022 في مصر.. صور

تقدم شركة BYD الصينية عملاق تصنيع السيارات الرياضية، العديد من الإصدارات القوية والمتنوعة داخل السوق المصري، ومنها النسخة "L3" موديل 2022 والتي تنتمي إلى فئة السيدان.

ينتمي طراز BYD L3 موديل 2022 لفئة السيارات السيدان، جاءت بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، يخرج قوة قدرها 108 حصان، وعزم أقصى للدوران 145 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات أوتوماتيكي الأداء من طراز CVT.

أسعار ومواصفات BYD L3 موديل 2022

دعمت سيارات BYD L3 ببعض المواصفات ووسائل الأمن والسلامة؛ ومن أبرزها وسائد هوائية للمقاعد الأمامية، وفرامل مانعة للانغلاق، وتوزيع إلكتروني للفرامل، ونظام المفتاح الذكي، ، وحساسات ركن خلفية.

أسعار ومواصفات BYD L3 موديل 2022

وزودت طرازات BYD L3 موديل 2022 بمجموعة من التجهيزات والكماليات، ومنها مصابيح ضباب أمامية وخلفية Led، وباور ستيرنيج، ومرايات كهربائية، وسنتر لوك، ومكيف هواء، وشبكة أمامية بالكروم، وكمبيوتر رحلات متعدد الوظائف، ومنافذ كهربائية، ومقاعد من الجلد، وجنوط رياضية 15 بوصة.

أسعار ومواصفات BYD L3 موديل 2022

وتحتوى السيارة BYD L3 موديل 2022على نظام ترفيهي مكون من عدد 6 مكبرات صوتية، راديو، بلوتوث، مدخل USB ، AUX، فتحة سقف كهرباء، وجنوط رياضية، وعجلة القيادة متعددة الوظائف، وإمكانية طي المرايات الجانبية كهربائيا، وشاشة وسائط 8 بوصة، وكاميرا خلفية.

أسعار ومواصفات BYD L3 موديل 2022

أسعار BYD L3 موديل 2022:

الفئة الأولى GLX-I AT بسعر235000 جنيه.

الفئة الثانية GS-I AT بسعر 245000 جنيه.