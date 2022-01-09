شمعة مضيئة أثناء ظلام حكم الإخوان.. نجيب ساويرس ينعى تهاني الجبالي

نعى المهندس نجيب ساويرس، المستشارة تهاني الجبالي التي وافتها المنية فجر اليوم الأحد متأثرة بإصابتها بفيروس بكورونا، حيث كانت تتلقى العلاج بمستشفى العجوزة.



وكتب رجل الأعمال عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا "‏‏‏سيدة المواقف الوطنية … لم تتأخر يوما عن الوقوف ضد التطرف و لم تخف من طيور الظلام و لم تسعي الي منصب بل أخذ منها منصبها بكسر القانون و تعديله .. كانت شمعة مضيئة أثناء ظلام حكم الإخوان! عرفتها شجاعة و ذكية و مثابرة و محاربة إلى النهاية … فى جنة الخلد يا سيدتى ..الله يرحمك".



يذكر أن المستشارة تهانى الجبالي ولدت فى 20 نوفمبر 1950 وتعد أول امرأة مصرية تتولى مهنة القضاء في العصر الحديث ، تخرجت فى كلية الحقوق جامعة المنصورة عام 1973، وحصلت على الدراسات العليا فى الشريعة الإسلامية والقانون الدستوري.



وعملت الراحلة بالمحاماة لمدة 30 سنة، تم انتخابها كأول عضوة في المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب لتصبح أول سيدة مصرية وعربية تنتخب في هذا المستوى بالاتحاد منذ تأسيسه في عام 1944 م، تولت لجنة المرأة في اتحاد المحامين العرب ، تم انتخابها دورتين على التوالي عضوا بمجلس نقابة المحامين المصرية كأول محامية منذ إنشاء النقابة وتم تعيينها نائب رئيس المحكمة الدستورية كأول قاضية مصرية فى 2003 ، حصلت على أكثر من 30 وساما ودرعا تكريميا، أبرزها درع الأمم المتحدة للعمل الاجتماعي، درع المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية المصرية عام 2003، درع العيد الخمسيني لاتحاد المحامين العرب عام 1999، درع الاتحاد النسائي التقدمي عام 2000 م، درع منظمة المرأة العربية عام 2004 م.