تاريخ الشرطة وتطورها في العصر العباسي.. كتاب جديد عن هيئة الكتاب بالمعرض

صدر حديثا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج على ، ضمن سلسلة تاريخ المصريين، فضلا كتاب بعنوان ” الشرطة العربية الإسلامية فى عصرها الذهب” العصر العباسي الأول للكاتب الدكتور حسام أحمد عبد الظاهر ، الذى تشارك به الهيئة فى القاهرة الدولى للكتاب فى دورته ال ٥٣.

جاء الكتاب فى ٣٥٧ صفحة من القطع المتوسط، وهو عبارة عن ٥ فصول أساسية يتحدث فيها الكاتب عن أصل الشرطة وتطورها حتى بداية العصر العباس الأول، و سياسات الدولة العباسية تجاه أصحاب الشرطة، وأوضاع الشرطة ومهامها.

سلسلة تاريخ المصريين تعنى بإثراء المعرفة التاريخية وإعلاء شأن ثقافتها؛ وذلك بنشر الدراسات والمؤلفات التاريخية القيمة، الملتزمة بقواعد البحث العلمي وتقاليد الكتابة الأصيلة في التوثيق والأسلوب، التي يكتبهـا المصـريـون، ويكتبها غيرهم عن مصر والمصريين.

وهي لا تهتم بتاريخ الحكام والأنظمة السياسية والنخب فحسب، وإنما تهتم على نحو خاص بتاريخ الشعوب والموضوعـات والقضايا التاريخية في مختلف المجالات، الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والفكرية… وفي جميع عصور التاريخ، القديم والوسيط والحديث والمعاصر.