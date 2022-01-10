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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

صحة الشيوخ تعكف علي إعداد دراسة وافية عن أهم أسباب المشكلة السكانية الأحد القادم

رئيس صحة الشيوخ
رئيس صحة الشيوخ

عقدت لجنة الصحة بمجلس الشيوخ  برئاسة الدكتور محمد جزر ، تعقد اجتماعا اليوم الاحد لاستكمال نقاشها حول دراسة المشكلة السكانية ، وكان موضوع جلسة اليوم ، دور وزارة التنمية المحلية والمحافظين في علاج المشكلة السكانية"  وتقييم أداء  المحافظين من خلال ما يتم إنجازه في محافظاتهم من تحقيق المستهدف الموضوع  لهم .

وكشف  رئيس لجنة الصحة والسكان الدكتور محمد جزر ، أن لجنة الصحة بمجلس الشيوخ  تعكف علي إعداد دراسة وافية عن أهم أسباب المشكلة السكانية ، وأسباب عدم تحقيق النتائج المرجوة خلال العقود الماضية ، والحلول المقترحة علي كافة المحاور ، سواء التنمية المستدامة ، وتنظيم الأسرة ،والصحة الإنجابية ، والتوزيع الديموجرافي للسكان.
ومن المنتظر أن يشارك اللواء محمود شعراوي  وزير التنمية المحلية يوم الأحد القادم السادس عشر من الشهر الجاري اجتماع اللجنة ، المنعقد في ذلك اليوم لإبداء خطة الوزارة في هذا الصدد .
ومن المتوقع أن يشارك عدد من الوزارات المعنية في هذه الدراسة خلال الاسابيع القادمة كوزارة الثقافة والشباب والرياضة والتضامن الإجتماعي.
والجدير بالذكر ان لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ سبق وقد  إستمعت  لرأي الدكتور مختار جمعه وزير الأوقاف ،  وفضيلة مفتي الديارالدكتور شوقي علام  خلال اجتماعها الاسبوع الماضي .

التنمية المستدامة وزارة الثقافة الشباب والرياضة التنمية المحلية وزارة التنمية المحلية وزير التنمية المحلية

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