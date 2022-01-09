وكيل تعليم مطروح: التعاون واللامركزية والأحترام أساس تحقيق النجاح

أكد عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح فى أول تصريح له بعد تولية منصب وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح أنه جاء للمحافظة لتأدية الرسالة التربوية السامية والعمل علي تطوير العملية التعليمية بالمدارس تنفيذاً لقرار وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي .

وأضاف شحاته أنه يشرف بالعمل في محافظة مطروح تحت قيادة واعية حكيمة مشيرًا أن قائد الأقليم ارتقى بالمحافظة خلال الفترة الماضية في كل المجالات في سبيل تحقيق التنمية الشاملة ويولي اهتماما كبيرا بالعملية التعليمية ايمانا بالدور المحوري للعلم والتعليم في تحقيق الرقي والتقدم للأمم .

أكد وكيل الوزارة أن خطته في العمل تعتمد بصورة رئيسية علي عدة محاور رئيسية أهمها التعاون واللامركزية والإحترام المتبادل والجدية والإلتزام في العمل لتحقيق منظومة متكاملة للقطاع التعليمي بالمحافظة .



وأضاف أنه سيعمل جاهداً على الإرتقاء بالعملية التعليمية بكافة الإدارات بما يعود بالنفع على أبناء مطروح مؤكداً أنه سيكمل مسيرة القيادات التعليمية السابقة لتحقيق منظومة تربوية متميزة بكافة مدارس المحافظة .