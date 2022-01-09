عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خالد بيومي ينعى وائل الإبراشي: لنا جميعا الصبر والسلوان

وائل الإبراشي
وائل الإبراشي

نعى خالد بيومي الخبير الكروى، الإعلامي وائل الإبراشي، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

 

وكتب خالد بيومي: “خالص العزاء للجميع في وفاة الصديق والإعلامي الكبير وائل الإبراشي، أسكنه الله فسيح جناته ولنا جميعا الصبر والسلوان”.

موعد ومكان جنازة الإعلامي وائل الإبراشي

خالص عزائي.. عمرو دياب ينعى الإعلامي وائل الإبراشي .. شاهد

وتوفي الليلة الإعلامي وائل الإبراشي،  بعد صراع طويل مع المرض . 

 

وكتب نجل شقيقه عبر حسابه: "توفي عمي الإعلامي وائل الإبراشي في ذمة الله أرجو الدعاء له بالرحمة والمغفرة له".

 

آخر ما قاله الإبراشي

ويرصد “صدى البلد”، في السطور التالية، ماذا قال الإعلامي في آخر لقاء تلفزيوني له قبل اكتشافه إصابته بفروس كورونا المستجد.

 

وظهر الإبراشي  خلال آخر لقاء له أثناء تقديم برنامج التاسعة، المذاع عبر الأولي المصرية،  وتحدث عن الفنانين الذين أصيبوا بكورونا بعد عودتهم من مهرجان الجونة العام الماضي قائلا " وصل عدد المصابين إلي 9 أفراد ".

 

وحذر وائل الإبراشي سابقا من التهاون في الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا قائلا “يجب أن نحترس جميعا.. فيروس كورونا لن يجمد الحياة وسيستمر معنا”.

 

خالد بيومي خالد بيومي الخبير الكروى وائل الإبراشى الاعلامي وائل الابراشى وفاة الإعلامي وائل الإبراشي

موضوعات متعلقة

خالص عزائي.. عمرو دياب ينعى الإعلامي وائل الإبراشي .. شاهد

أحمد أبو هشيمة ينعي الإعلامي وائل الإبراشي

خالص العزاء.. مجدي عبد الغني ينعى وائل الإبراشي

وفاء الكيلاني تنعي الأعلامى وائل الإبراشي

البقاء لله .. محمد أنور ومحمد عبد الرحمن ينعيان وائل الإبراشي

عصام الحضري ينعى وائل الإبراشي

رحل وهو في قمة نجوميته.. مصطفى بكري ينعى وائل الإبراشي

إبراهيم فايق ينعى وائل الإبراشي

ترشيحاتنا

رغم المحادثات الجارية.. روسيا تصف تصريح بلينكن بـ"الأستفزازي والغبي"

فترة النقاهة ويتعافى.. آخر تصريح من زوجة وائل الإبراشي قبل وفاته

السعودية تعلن عن شروط جديدة لسفر المواطنين إلى الكويت

الأعلى للإعلام ناعيا وائل الإبراشي: كان مثالا للإعلامي المخلص والمحب لوطنه

ظهر في قبرص.. مكافحة كورونا: متحور جديد يجمع خصائص أوميكرون ودلتا

كان صحفيا مميزا .. الهيئة الوطنية للصحافة تنعى وائل الإبراشي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سرطان الحنجرة وتداعيات كورونا.. مصادر تكشف كواليس اللحظات الأخيرة في حياة الإبراشي

قبل وفاته بـ 4 ساعات.. آخر كلمات وائل الابراشي. ماذا قال؟

وفاة الإعلامي وائل الإبراشي بعد صراع مع المرض

وفاة وائل الإبراشي.. ماذا قال الإعلامي في آخر حلقة له قبل إصابته بفيروس كورونا| فيديو

كورونا التهمت جزءا كبيرا من رئتي..رحلة مرض مؤلمة وآخر ما كتبه الإبراشي

طلعونا فاصل.. بكاء مصطفى شردي ولبنى عسل حزنا على وائل الإبراشي

بعد وفاة وائل الإبراشي.. حلقات فنية أثارت الجدل في برامجه.. فيديو

موعد ومكان جنازة الإعلامي وائل الإبراشي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شريان الحياة.. أهمية نهر النيل للمصريين.. ودور الرئيس السيسي في الحفاظ عليه

نار مستعرة منذ 50 عاما.. بوابة جهنم لغز مخيف في صحراء تركمانستان..شاهد

مقطع يوقف القلب.. شاهد| لحظة انقلاب متسابق بالسيارة في رالي داكار بالسعودية

خبراء ينصحون بمسحة الحلق لاكتشاف أوميكرون .. وإدارة الغذاء والدواء تحذر بشدة

فيديو

العفش اتحرق.. تفاصيل نجاة سهير رمزي من حريق فيلاتها.. فيديوجراف

منحنى الموت.. تفاصيل حادث الدائري الأوسطي في حلوان.. فيديوجراف

رياح مثيرة للأتربة وانخفاض في درجات الحرارة.. تحذير جديد بسبب الطقس

توقعات 2022.. عودة شيرين لطليقها وتراجع أدهم نابلسي عن اعتزال الغناء "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المواجهة التشريعية للذكاء الاصطناعي

نيفين منصور

بعض النساء.. كذلك بعض الرجال!

رشا شكر

شريف عرفه يعيد الجماهير للسينما بالجريمة

كريمة أبو العينين

ما سال قط وما مال قط

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "13"

إلهام أبو الفتح

رسائل شباب العالم

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا.. الحاجة إلى الأمن الجماعي

د.طارق منصور

محطات في حياة إبراهيم ناجي

اﻟﻤﺰﻳﺪ