خالد بيومي ينعى وائل الإبراشي: لنا جميعا الصبر والسلوان

نعى خالد بيومي الخبير الكروى، الإعلامي وائل الإبراشي، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وكتب خالد بيومي: “خالص العزاء للجميع في وفاة الصديق والإعلامي الكبير وائل الإبراشي، أسكنه الله فسيح جناته ولنا جميعا الصبر والسلوان”.

وتوفي الليلة الإعلامي وائل الإبراشي، بعد صراع طويل مع المرض .

وكتب نجل شقيقه عبر حسابه: "توفي عمي الإعلامي وائل الإبراشي في ذمة الله أرجو الدعاء له بالرحمة والمغفرة له".

آخر ما قاله الإبراشي

ويرصد “صدى البلد”، في السطور التالية، ماذا قال الإعلامي في آخر لقاء تلفزيوني له قبل اكتشافه إصابته بفروس كورونا المستجد.

وظهر الإبراشي خلال آخر لقاء له أثناء تقديم برنامج التاسعة، المذاع عبر الأولي المصرية، وتحدث عن الفنانين الذين أصيبوا بكورونا بعد عودتهم من مهرجان الجونة العام الماضي قائلا " وصل عدد المصابين إلي 9 أفراد ".

وحذر وائل الإبراشي سابقا من التهاون في الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا قائلا “يجب أن نحترس جميعا.. فيروس كورونا لن يجمد الحياة وسيستمر معنا”.