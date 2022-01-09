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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد مرتضى منصور ينعى وائل الإبراشي

وائل الابراشي
وائل الابراشي

نعى أحمد مرتضى منصور، الإعلامي وائل الإبراشي، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وكتب أحمد مرتضي: "البقاء لله كان رجل محترم…ربنا يرحمه ويغفرله ان شاء الله".

خالد بيومي ينعى وائل الإبراشي: لنا جميعا الصبر والسلوان

موعد ومكان جنازة الإعلامي وائل الإبراشي

 

توفي منذ قليل الإعلامي وائل الإبراشي، بعد صراع طويل مع المرض . 

وكتب نجل شقيقه عبر حسابه : توفي عمي الإعلامي وائل الإبراشي في ذمة الله أرجو الدعاء له بالرحمة والمغفرة له ".

وتقام غدا جنازة  الإعلامي وائل الإبراشي بعد  صلاة العصر  من مسجد شربين  الكبير بالمنصورة. 

آخر ما قاله الإبراشي

ويرصد “صدى البلد”، في السطور التالية، ماذا قال الإعلامي في آخر لقاء تلفزيوني له قبل اكتشافه إصابته بفروس كورونا المستجد.

 

وظهر الإبراشي  خلال آخر لقاء له أثناء تقديم برنامج التاسعة، المذاع عبر الأولي المصرية،  وتحدث عن الفنانين الذين أصيبوا بكورونا بعد عودتهم من مهرجان الجونة العام الماضي قائلا "وصل عدد المصابين إلي 9 أفراد ".

 

وحذر وائل الإبراشي سابقا من التهاون في الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا قائلا “يجب أن نحترس جميعا.. فيروس كورونا لن يجمد الحياة وسيستمر معنا”.

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