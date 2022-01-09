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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تامر حسني يودع وائل الإبراشي بالدعاء له

تامر حسني
تامر حسني

نعى الفنان تامر حسني، الكاتب والإعلامي الكبير وائل الإبراشي، الذى  وافته المنية اليوم الأحد، بعد صراع مع المرض متأثرا بتداعيات إصابته بفيروس كورونا.


وكتب تامر عبر حسابه علي تويتر "‏‏‏‏‏‏لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم انا لله وانا اليه راجعون البقاء والدوام لله، نسألكم الدعاء و الفاتحة للإعلامي وائل الإبراشي"


وأصيب الإعلامى وائل الإبراشى نهاية العام قبل الماضى بفيروس كورونا، لكن مضاعفات الإصابة بالفيروس استمرت معه منذ ذلك الوقت وحتى الآن، وأبعدته عن الشاشة، ثم عاد الإبراشى لاستكمال علاجه فى المنزل فى شهر مارس الماضى بعد استقرار حالته بالمستشفى عقب 3 أشهر من العلاج، ومن وقتها وهو يواصل علاجه.


وكانت آخر تطورات الحالة الصحية أن الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا ، قال إن الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي في تحسن يوم بعد يوم وتحسن جيد وملحوظ ، والجميع يجب أن يلتزم بالإجراءات الاحترازية واللقاحات لأنها طوق النجاة في العالم اجمع من الصابة بكورونا.

وأضاف حسام حسني خلال مداخلة هاتفية في برنامج " حضرة المواطن " المذاع علي قناه " الحدث اليوم " ، أن  المتحور الجديد من كورونا تم الإعلان عنه يوم 24 نوفمبر، مؤكدا أن التحور جاء نتيجة إصابة شخص به يعاني من نقص مناعة مكتسبة .

واوضح حسام حسني ، إن الدولة المصرية قامت بتشديد الإجراءات الاحترازية والوقائية ومنها منع الطيران مع دول اكتشاف المتحور الجديد وطريقة معرفة المتحور تكون عن طريق المسحة.

 

تامر حسني ينعى وائل الإبراشي لا حول ولا قوة إلا بالله الاعلامي وائل الابراشى الإصابة بالفيروس تطورات الحالة الصحية بهذه الكلمات

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