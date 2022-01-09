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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

خلال ديسمبر الماضي

بـ552 ألف جنيه.. التهرب الجمركي بالأقصر تحرر 114 محضر ضبط وتهرب

الجمارك
الجمارك

تمكنت إدارة مكافحة التهرب الجمركي بالأقصر والفروع برئاسة محمد المغربى مدير إدارة مكافحة التهرب الجمركى ( إلتزام تجارى) بالإشتراك مع مباحث الضرائب والرسوم بجنوب الصعيد برئاسه العميد سامح دسوقى ومباحث الضرائب والرسوم بأسيوط برئاسة العميد حسام أبوالمعالى من ضبط وتحرير 114 محضر تهرب جمركي بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وذلك بمحال تجارية بالأقصروأسيوط وسوهاج وأكمنة متفرقه ( كمين منشاه العمارى –البغدادي-القرنة بالأقصر - ونقطه التفتيش الأمنية ببهجوره نجع حمادي - أسيوط) .

وتشكلت لجنة الضبط بإدارة مكافحة التهرب الجمركي بالأقصر محمد الليثى و عبد الجواد حمام ومنتصر محمدين ورومانى حنا وعلى علام ومحمد عبد الله وإسماعيل أحمد ومحمد جمال وأحمد صابر وحسن أحمد حسن  مفتشى ادارة المكافحة والعقيد وائل عبدالرحمن والرائد أحمد المغربى والرائد على طاهر والمقدم محمد عبدالكريم من مباحث الضرائب والرسوم وجابر العزب وشحات عبد النعيم وعامر عبدالوهاب وأحمد حسن من أمناء الشرطة وقوة من رجال الشرطة السريين .

وأعلنت إدارة مكافحة التهرب الجمركي بالأقصر أن المضبوطات عبارة 2 سيارة معاقين و2 سيارة سياحة وقطع غيار سيارات وقطع غيار دراجات نارية وأدوات كهربائية وأدوات صحية وأدوات تجميل وأدوت منزلية ومبردات مياة ولعب أطفال وإطارات دراجات نارية وإكسسوار محمول وزيوت سيارات ومستحضرات تجميل وملابس.

وجميع المضبوطات مستوردة وغير مصحوبة بفواتير أو مستندات تفيد سداد الضرائب والرسوم الجمركية عنها بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك رقم 207لسنة2020 .

قيمة المضبوطات 


وبلغت قيمة المضبوطات 552 ألفا و484 جنيه وتم طلب التصالح في أغلبية المحاضر وسداد 199 ألف و502 جنية من التعويضات الجمركية المستحقة .

قرر عبدالناصر محمد رئيس الإدارة المركزية لمكافحه التهريب الجمركي بالمنطقة الوسطى والجنوبية إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محاضر الضبط .

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.

التهرب الجمركي المنافذ الجمركية مكافحة التهرب الجمركى الجمارك الأقصر

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