هل تبقى القوات الروسية في كازاخستان إلى الأبد؟.. تفاصيل تحرك موسكو الأخير

قالت شبكة فوكس الأمريكية، إنه بعد أيام من المظاهرات في كازاخستان ، لا يزال من الصعب فهم ما يحدث على الأرض بشكل كامل.

بدأت الاحتجاجات السلمية في زانوزين ، وهي مدينة في الركن الغربي من كازاخستان ، في وقت سابق قبل أيام.

أدى ارتفاع أسعار الوقود في هذه المدينة الغنية بالنفط إلى اندلاع المظاهرات ، كما وانطلقت بسبب مظالم أعمق بشأن الهيكل الاقتصادي والسياسي للبلاد غير المتوازن، وذلك عبر مدن أخرى في كازاخستان ، بما في ذلك ألماتي ، العاصمة السابقة ، التي تدفق فيها المواطنون إلى الشوارع تضامناً مع الحركة الاحتجاجية.

ولكن تلك الاحتجاجات السلمية منذ ذلك الحين تجاوزتها مشاهد الفوضى والخلط بين الاضطرابات في كازاخستان، مع اقتحام المباني ومثيري الشغب واللصوص الذين قاموا بعمليات نهب على نطاق واسع و تخريب للممتلكات.



بناءً على طلب الرئيس قاسم جومارت توكاييف ، أرسلت روسيا قوات للمساعدة في تهدئة العنف ، وأعلن توكاييف منذ ذلك الحين أنه سيدمر جميع "المجرمين والقتلة".

لا يزال هناك الكثير من الغموض بشأن الظروف في كازاخستان ، خاصةً من هو بالضبط من يشارك في أعمال الشغب هذه ، حيث أدى التعتيم الذي تفرضه الحكومة على الإنترنت إلى حظر وسائل التواصل الاجتماعي والمستقلة إلى حد كبير.



قد يحول التدخل الروسي في أزمة كازاخستان الداخلية إلى أزمة جيوسياسية ، حيث يحاول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين توسيع نفوذه الإقليمي .

ولا يعتقد جميع الخبراء أن روسيا ستبقى ، أو حتى تريد ، البقاء في كازاخستان لفترة طويلة ، على الرغم من أنها قدمت فرصة جاهزة لتذكير العالم بأن روسيا مستعدة للتدخل في مجال نفوذها. لكن حتى التدخل قصير الأمد سيكون له على الأرجح عواقب على روسيا والنظام في كازاخستان والشعب الكازاخستاني.

قالت فوكس إن الدولة الواقعة في آسيا الوسطى لا تعاني من نقص في الموارد لكنها تعاني من اختلال توزيع الثروة ، حيث تتركز القوة الاقتصادية والسياسية في أيدي قلة قليلة من الناس..على وجه التحديد ، في يد العائلة والحلفاء المقربين من الرئيس السابق ظاهريًا نزارباييف.



طلب الرئيس توكاييف مساعدة منظمة معاهدة الأمن الجماعي ، وهي تحالف من بعض دول ما بعد الاتحاد السوفيتي - فكر في نسخة روسية أصغر بكثير من الناتو -.