أسوان تتصدر المحافظات الأكثر تفاعلاً مع الشكاوى الجماهيرية

أشاد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بالجهود التي يبذلها فريق عمل منظومة الشكاوى الجماهيرية الموحدة بالمحافظة والتابعة لرئاسة مجلس الوزراء بعد تصدر المحافظة الأكثر تفاعلاً مع الشكاوى الجماهيرية بين محافظات الجمهورية، وتحقيقها معدل إنجاز 100% من معدل الإنجاز المخطط لعام 2021 بناءًا على التقرير المعروض على الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لمتابعة موقف تلقى ورصد وإستجابة الجهات الحكومية لشكاوى المواطنين المسجلة على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة.

وأكد اللواء أشرف عطية على نجاح المحافظة فى تحقيق إنجاز وإدراج 100% من الطلبات والشكاوى للمواطنين بالقرى والنجوع الأكثر إحتياجًا ضمن الجهود المبذولة فى كافة القطاعات المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة".

وأقرأ أيضاً:

وأشار إلى أن إجمالى عدد الشكاوى لعام 2021 بلغت 1265 شكوى حيث تم تنفيذ 1264 شكوى منها ، فيما جارى تنفيذ شكوى واحدة فقط في ظل تنوع الشكاوى ما بين طلبات خاصة بالتربية والتعليم والصحة والمرافق العامة والمجتمع المدنى وذوى الإحتياجات الخاصة ، بجانب الخدمات الحكومية المتنوعة.

وأضاف أشرف عطية بأن هناك تكليف مباشر لكافة الأجهزة التنفيذية بسرعة التعامل مع الشكاوى بشكل فورى لتقديم أفضل الخدمات بالجودة المطلوبة بصورة حضارية ونموذجية في التنفيذية ، وهو الذى يتوازى مع تقديم الخدمات الجماهيرية عبر 11 مركز تكنولوجى بالوحدات المحلية مربوطة بالميكنة الحكومية لمشروع التحول الرقمى لتوفير 82 خدمة متنوعة ، ليتواكب ذلك مع تلبية المطالب والشكاوى المختلفة أثناء اللقاءات الجماهيرية الأسبوعية لمحافظ أسوان مع المواطنين ، وكذا لقاءات رؤساء المراكز والمدن معهم أيضاً لتحقيق أعلى المعدلات فى الشكاوى الجماهيرية.

وأثني عطية على الدور الهام لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء والتي يتم من خلالها إستقبال الشكاوى وتسجيلها وإرسالها عبر البوابة الإلكترونية على شبكة الإنترنت من خلال الموقع الالكتروني أو عبر الخط الساخن لمجلس الوزراء 16528 ، وأيضاً أرقام الواتس آب المخصصة لتراكمات القمامة والمخلفات 01555525444 / 01555516528.



أشاد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بالجهود التي يبذلها فريق عمل منظومة الشكاوى الجماهيرية الموحدة بالمحافظة والتابعة لرئاسة مجلس الوزراء بعد تصدر المحافظة الأكثر تفاعلاً مع الشكاوى الجماهيرية بين محافظات الجمهورية.