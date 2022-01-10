سوني تدخل عالم الواقع الافتراضي ببراءة اختراع لماسح ضوئى ثلاثي الأبعاد

أعلنت شركة سونى اليابانية عن براءة اختراع لماسح ضوئى ثلاثي الأبعاد مع عدد من المميزات التى يتم إطلاقها لأول مرة والتي تستطيع تقديم تجربة جديدة للمستخدم في عالم الواقع الافتراضي.

وبحسب موقع Gizmochina فإن سونى قدمت الماسح الضوئى ثلاثي الأبعاد في مؤتمر الإلكترونيات الأشهر في العالم CES 2022 ، حيث يقوم الماسح بإضافة عناصر من العالم الحقيقي إلى الألعاب وتقنية الواقع الافتراضي، والتى ستشهد تقدما كبيرا خلال الفترة المقبلة.

وسيعمل الماسح الضوئى من سونى على السماح للمستخدمين بمسح الكائنات الواقعية، والتي يمكن بعد ذلك تحويلها إلى الفضاء الافتراضي، ولكن لم تذكر شركة سونى أي استخدام صريح لهذه التقنية.



ويمكن لبعض التطبيقات استخدام تقنيات الماسح الضوئى ثلاثي الأبعاد في ألعاب الواقع الافتراضي لعرض عناصر واقعية في اللعبة ، واستخدامها في عالم ميتافيرس المتطور لإنشاء الممتلكات الواقعية في الفضاء الافتراضي .

كما سيسمح الماسح الضوئى ثلاثي الأبعاد من سونى لأداة للرسامين ومطوري الألعاب أن تجعل وظائفهم أسهل كثيرًا، وتساعدهم بشكل أفضل في الألعاب الخاصة بالواقع الافتراضي.



ومن المقرر وفق لعدد من التقارير أن يكون عام 2022 هو العام الأكبر حتى الآن بالنسبة لميتافيرس ، حيث تستعد شركات ميتا و آبل و مايكروسوفت و جوجل لإطلاق منتجات جديدة للأجهزة وخدمات البرمجيات، التي تسمح للمستخدمين باللعب أو العمل في مساحات افتراضية ثلاثية الأبعاد .

