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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تقارير : 2022 ستشهد تغييرا جذريا في مشروع ميتافيرس للواقع الافتراضي

2022 ستشهد تغييرا
2022 ستشهد تغييرا جذريا في مشروع ميتافيرس

كشفت تقارير أن مشروع الواقع الافتراضي، ميتافيرس، والذى أعلنت عنه مؤخرا شركة ميتا، فيسبوك سابقا، سيشهد تغييرات كبرى وجذرية خلال العام الحالي 2022 ، حيث تستعد عمالقة التكنولوجيا لتطوير عدد من المنتجات المتعلقة بالمشروع لإطلاقها قريبا.

وبحسب شبكة سي إن بي سي فإنه من المقرر أن يكون عام 2022 هو العام الأكبر حتى الآن بالنسبة لميتافيرس  ، حيث تستعد شركات ميتا و آبل و مايكروسوفت و جوجل لإطلاق منتجات جديدة للأجهزة وخدمات البرمجيات، التي تسمح للمستخدمين باللعب أو العمل في مساحات افتراضية ثلاثية الأبعاد . 

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وتراهن شركات التكنولوجيا الكبرى على أن الأدوات التي تنقل مستخدميها إلى عوالم محسنة أو خيالية ستفتح أكبر سوق جديد للبرامج منذ أن قدمت شركة آبل الهاتف الذكي بشاشة تعمل باللمس في عام 2007.

وسيتمكن كل مستخدم لديه هاتف ذكي من إقران نظارات الواقع الافتراضى أو المعزز واستخدامها في التطبيقات أو الألعاب المتعلقة بمشروع الواقع الافتراضي، ميتافيرس. 

ويقدر محللو Goldman Sachs أنه سيتم استثمار ما يصل إلى 1.35 تريليون دولار في تطوير هذه التقنيات في السنوات القادمة، وتتفوق شركة ميتا على منافسيها في مجال التكنولوجيا فهي تقوم حاليًا بتصنيع وبيع أجهزة الواقع الافتراضي ، وتمثل 75٪ من السوق في عام 2021 ، وذلك فقًا لمؤسسة IDC.

وفى وقت سابق، قال مارك زوكربيرج ، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا ، إن الشركة أنفقت الكثير من الأموال على الواقع الافتراضي والواقع المعزز في عام 2021 ، مما أدى إلى خفض أرباح الشركة بمقدار 10 مليارات دولار لاستثمارها في ميتافيرس. 
 

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