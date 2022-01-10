حظي زي الباكبورت .. طليق نيللي كريم يرد على تصريحاتها

قال طليق الفنانة نيللي كريم، الدكتور هاني أبوالنجا، خلال لقائه في برنامح "كلام الناس" على شاشة MBC مصر: "ربنا يهنيها، وهي ليها تصريحات مختلفة طول الوقت، وأنا في الآخر يهمني أنها تبقا كويسة .. وأنا مش هرد على خطأ بخطأ تاني بسبب مهم أوى علشان بنتي الكبيرة عندها 15 سنة، والصغيرة 11، وعايشيين معايا بالتفاهم".



وكانت نيللي كريم، قد قالت عن زيجاتها السابقة خلال لقائها في قناة «SKY NEWS»، :"كان حظي من أزبل لأزبل زي الباكبورت".

زيجات نيللي كريم

تزوجت الفنانة نيللي كريم للمرة الأولى عندما كانت في سن السادسة عشرة عامًا، دون علم والديها، وتفاجآ بقرارها بعد ذلك، وأنجنت نيللي من زواجها الأول ابنيها كريم ويوسف، لكنها انفصلت عن زوجها بعد ذلك.

الزواج الثاني لها كان عام 2004م، من خبير التغذية هاني أبو النجا، والذي استمر لقرابة 11 عاما، وأنجبت خلالهما بناتها سيليا وكندا، إلى ان تم الانفصال بينهما عام 2015، وتبادل الطرفان الاتهامات بشكل غير مباشر بعد الطلاق.

أعلنت نيللي عام 2020 خطبتها لرجل الأعمال عمر إسلام، لكنها وبعد مرور 4 أشهر فقط، أعلنت فسخ الخطبه، معلقة: «كنت مخطوبة وفسخت الحمد لله، مفيش حد سعيد 100%، ولا حد تعيس 100%، وأنا شخص حساس جدًا وبحاول أدي لكل واخد عذره وبحاول قدر المستطاع إني مخليش حاجة تكسرني ولا تزعلني».

الزواج الثالث والأخير للفنانة نيللي كريم من لاعب الإسكواش السابق هشام عاشور، الذي عبرت عن حبها الشديد له، وأن هناك العديد من الصفات التي أعجبتها فيه، وأنه شخص طبيعي غير مصطنع.