عودة خدمة الاتصالات والإنترنت إلى مدينة ألماتي في كازاخستان

أفادت وسائل إعلام، اليوم الإثنين، بعودة الاتصالات والإنترنت في مدينة ألماتي في كازاخستان بعد انقطاع لأيام عدة.

فيما علنت وزارة الدفاع في كازاخستان، أمس الأحد، أن الأوضاع في البلاد أصبحت تحت السيطرة ومستقرة.

وحسب "روسيا اليوم"، قال نائب وزير الدفاع في كازاخستان، الفريق سلطان جمال الدينوف، إن الوضع في كازاخستان مستقر وخاضع لسيطرة السلطات.

وأضاف في إفادة مشتركة مع أندريه سيرديوكوف، قائد قوات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، إن "الوضع على أراضي جمهورية كازاخستان يستقر ويخضع لسيطرة السلطات".

وشهدت كازاخستان منذ مطلع شهر يناير الحالي مظاهرات حاشدة رافقتها أعمال عنف واسعة، وانطلقت في البداية من مدينتي جاناوزين وأكتاو باحتجاجات على ارتفاع أسعار الغاز المسال إلى ضعفين.

وانتشرت المظاهرات بعد ذلك في مناطق أخرى من البلاد، بما في ذلك ألما آتا، أكبر مدينة في كازاخستان، وتحولت فيما بعد إلى أعمال عنف وتخريب، حيث قام مسلحون بعدة محاولات لاقتحام المباني الإدارية ودوائر الشرطة، واندلعت اشتباكات مسلحة دامية واسعة بين قوات الأمن والمسلحين، أدت إلى مقتل عشرات الأشخاص وإصابة الآلاف، بما في ذلك في صفوف المحتجين وقوات الأمن.