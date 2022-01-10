إنجي علي ناعية وائل الإبراشي: عمرى ما هنسى مواقفك وخفة دمك وحبك للبلد

نعت الإعلامية إنجي علي، الإعلامي وائل الإبراشي، الذي توفي مساء أمس، الأحد، عن عمر يناهز 58 عامًا.

وكتبت إنجي علي من خلال حسابها علي إنستجرام: “بكل الحزن والاسى من صدمتي في الخبر ده اعجز عن الكلام ..كان عندي امل كبير انك ترجع بالسلامه ..كنت عشرة سنين وزميل وصديق ومش هنسي كلامه ليا وحوارتنا بالساعات اثناء وجودنا في قناه دريم المونتاج وتكريمات ونجاحات مع بعض "

وتابعت ؛" بجد من انضف واجدع البنى ادمين اللي عرفتهم في حياتي عمرى ما هنسي مواقفك و خفه دمك و حبك للبلد ... اتقدم بخالص العزاء للمصريين و للاسره الكريمه في المغفور له باءذن الله الاخ والصديق والزميل الصحفي والاعلامي ا / وائل الابراشي ... ربنا يرحمه ويغفر له ويعفو عنه ويجعل مرضه شفیع ويصبر اهلك وكل محبينك نسالكم الدعاء وقراءة الفاتحه ”. "

وأكدت مصادر أن الإعلامي وائل الإبراشي ، توفي بعد فترة طويلة من الصراع مع المرض بعد إصابته بفيروس كورونا وتداعياته ، مؤكدة أنه عاني من سرطان الحنجرة .

وقالت المصادر ، إن اللحظات الأخيرة في حياة الإعلامي وائل الإبراشي شهدت وعكة صحية استدعت نقله إلى المستشفى وصحبه ابن شقيقته .

وأصيب الإعلامى وائل الإبراشى نهاية العام الماضى بفيروس كورونا، لكن مضاعفات الإصابة بالفيروس استمرت معه منذ ذلك الوقت وحتى الآن، وأبعدته عن الشاشة، ثم عاد الإبراشى لاستكمال علاجه فى المنزل فى شهر مارس الماضى بعد استقرار حالته بالمستشفى عقب 3 أشهر من العلاج، ومن وقتها وهو يواصل علاجه.