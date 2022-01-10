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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المغرب تدرس اعتماد عقارا أمريكيا لعلاج كورونا

صدى البلد

تدرس السلطات الصحية المغربية، إمكانية اعتماد عقار باكسلوفيد المضاد لفيروس كوفيد-19، لترخيص استعماله في البلاد.

وأكدت بشرى مداح، مديرة مديرية الأدوية والصيدلة، الشروع في دراسة اعتماد العقار كعلاج، موضحة أنه بمجرد توصل المغرب بمعطيات من طرف مختبر “فايزر” بشأن عقار “باكسلوفيد”، ستشرع وزارة الصحة في دراسة هذه المعطيات بدقة، بعد الشروع في دراسة دقيقة لمضادات فيروسات أخرى غير باكسلوفيد، وحينما تتأكد وزارة الصحة من فعاليتها، ستقوم بترخيصها.

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وبعد مرور أكثر من عامين من انتشار جائحة كورونا، سبق أن أعلنت شركة “فايزر” الأمريكية أن الاختبارات السريرية، التي أجريت لأول حبّة من نوعها، أنتجتها لمعالجة مرضى كوفيد-19، تظهر أنها عالية الفعالية، في حين قالت شركة الأدوية الأمريكية “ميرك” إن أقراصا تجريبية، تنتجها لعلاج الإصابة بفيروس كورونا قللت من حالات دخول المستشفيات، والوفيات إلى النصف.

 

المغرب السلطات الصحية عقار باكسلوفيد كوفيد-19 فايزر كورونا

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