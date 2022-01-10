انتظام لجان امتحانات المستوى الرفيع في مدارس القاهرة.. صور

أكدت الإدارات التعليمية بمحافظة القاهرة ، انتظام امتحانات المستوى الرفيع في جميع المدارس الرسمية الموجودة في المحافظة.

والتزمت المدارس بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا أثناء سير امتحانات نصف العام الدراسي الحالي 2021 / 2022 ، حيث تضافرت جهود جميع العاملين في المدارس ، لـ قياس درجات حرارة الطلاب والمعلمين قبل دخول المدارس ، اتباع باقي اجراءات التعقيم والتباعد بقدر الإمكان.

امتحانات نصف العام

وكان اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، اعتمد جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2021/2022، حيث تجرى الامتحانات خلال الفترة من 15 يناير إلى 3 فبراير 2022.

وحددت الجداول التي اعتمدها المحافظ أيام 6 و7 و8 يناير إجازة بسبب أعياد الميلاد، ويوم 19 يناير عيد الغطاس، والخميس 27 يناير عيد الشرطة طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء بترحيل الإجازات الرسمية ليوم الخميس.

امتحانات الترم الاول

مواعيد امتحانات نصف العام في مدارس القاهرة

يؤدي طلبة وطالبات الصف الرابع الابتدائي وما يعادله الامتحانات في الفترة من السبت 15 يناير حتى الخميس 20 يناير.

امتحانات طلاب الصف الخامس والسادس الابتدائي وما يعادله في الفترة من السبت 22 يناير حتى الأربعاء 26 يناير.

امتحانات النقل الإعدادي العام والرياضي وما يعادله من الخميس 20 يناير حتى الأربعاء 26 يناير.

امتحانات النقل الإعدادي المهني من السبت 15 يناير حتى السبت 22 يناير.

امتحانات الإعدادية العامة والرياضية والصم والمكفوفين من السبت 29 يناير حتى الخميس 3 فبراير.

امتحانات الإعدادية المهنية من السبت 29 يناير حتى الخميس 3 فبراير.

امتحانات النقل للتعليم الفني من الأحد 23 يناير حتى الخميس 3 فبراير.

امتحانات الفصل الدراسي الاول



وشدد محافظ القاهرة على ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية قبل وأثناء الامتحانات، مع القيام بتعقيم وتطهير المدارس يومياً وعقب الانتهاء من أداء الامتحانات، وإلزام الجميع بارتداء الكمامات الواقية واتباع التعليمات الصادرة بالتباعد والحد من التكدس والتزاحم تنفيذًا لخطة الدولة في مواجهة فيروس كورونا، حرصًا على صحة وسلامة الطلاب.

لجان الامتحانات

ووجه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رسالة لجميع المعلِّمين، قبل أيام من انطلاق امتحانات نصف العام المقرر أن تبدأ يوم 15 يناير 2022 .

وقال وزير التربية والتعليم للمعلمين خلال رسالة نشرها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: درِّب طلابك على امتحانات نهاية الفصل الدراسي " امتحانات نصف العام ".

وأضاف وزير التربية والتعليم : يمكن لمن يهمه الأمر التسجِّيل في ورشة العمل المُقدَّمة من نجوى ليمتد وبنك المعرفة المصري ، للتعرف على كيفية استفادة الطلاب من التدريبات الإلكترونية المقرونة بخاصية التصحيح التلقائي لتحسين مستواهم بشكل دَوْري.

وأوضح وزير التربية والتعليم ، أن ورشة عمل بنك المعرفة المصري المذكورة ، من المقرر أن تنعقد

يوم الثلاثاء الموافق ١٨ يناير الساعة ٤:٠٠ مساءً:

https://www.ekb.eg/web/guest/events?event=168400796showd...

وقال وزير التربية والتعليم : سجِّل الآن على بنك المعرفة المصري ، وسيَصِلك رابط المحاضرة على البريد الإلكتروني المُسجَّل به.

اجراءات احترازية قبل دخول لجان الامتحانات

كان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أكد أن بنك المعرفة المصري منذ انطلاقه قد ساهم في دعم البحث العلمي في مصر.

وأوضح وزير التربية والتعليم أن دعم بنك المعرفة المصري للبحث العلمي في مصر جاء من خلال: إتاحة مصادر رقمية غير محدودة لجميع المصريين مجانا، تضم آلاف الدوريات العلمية والكتب المتخصصة، والمصادر المعرفية والثقافية من أكبر دور نشر محلية وإقليمية وعالمية ، إلي جانب تنظيم ورش العمل العامة والمتخصصة في جميع المجالات لجميع شرائح المستخدمين.

اجراءات مكافحة كورونا في لجان الامتحانات

وقال وزير التربية والتعليم: إن هذا الدعم الذي قدمه بنك المعرفة المصري ، قد انعكس بدوره على تقدم تصنيف الجامعات المصرية و المؤشر العالمي للمعرفة الخاص بالتعليم العالي ، حيث تقدمت مصر للمرتبة الـ ٣٥ هذا العام من بين ١٥٤ دولة.

وأضاف وزير التربية والتعليم : بنك المعرفة المصري قد ساهم أيضاً في دعم التعليم ما قبل الجامعي من خلال مصادر منصة إدارة التعلم LMS ، والتي تضم محتوى تفاعلي يتضمن شرح المناهج الدراسية للطلبة في مراحل التعليم ما قبل الجامعي ، تحت أشراف مركز تطوير المناهج بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بطريقة تناسب الحياة المعاصرة ، مشيراً إلى أن هذه المساهمة أيضا أدت إلى تقدم مرتبة مصر للمرتبة الـ ٧٢ في التعليم ما قبل الجامعي في المؤشر العالمي للمعرفة ، وانعكست تلك الجهود المتضافرة على المؤشر العام لمصر لتتقدم للمرتبة الـ٥٣ عالمياً.