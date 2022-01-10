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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الفراعنة بالزي الأساسي.. تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة مصر ونيجيريا في أمم أفريقيا

منتخب مصر
منتخب مصر

يرتدي منتخب مصر الأول لكرة القدم في مباراته غدا الثلاثاء مع نظيره النيجيري في افتتاح المجموعة الرابعة لبطولة الأمم الأفريقية زيه الأساسي بألوان العلم القميص الأحمر والشورت الأبيض والجوارب السوداء، فيما يرتدي المنتخب النيجيري طاقما أخضر.

جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي للمباراة الذي تم عبر تطبيق زووم تنفيذا لسياسة اللجنة المنظمة بالتباعد قدر الإمكان لمواجهة مخاطر انتشار فيروس كورونا.

تابع الاجتماع من الجانب المصري وائل جمعة مدير المنتخب المصري وعمرو سالمان اداري الفريق وعبد الله سيد مسئول المهمات.
 

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مؤتمر صحفي لـ كيروش ومحمد صلاح اليوم بشأن مباراة مصر ونيجيريا


أصبح البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم فى حيرة كبيرة قبل ٢٤ ساعة من مواجهة نيجيريا فى افتتاح مباريات الفراعنة بكأس الأمم الإفريقية المقامة في الكاميرون خلال الفترة من 9 يناير وحتى 6 فبراير المقبل.

 

وتأتي حيرة كيروش بشأن تشكيل منتخب مصر في ظل المستويات الجيدة التي ظهر عليها اللاعبون في التدريبات والصراع الكبير بينهما لحجز مقعد أساسي في تشكيل الفراعنة أمام النسور النيجيرية .

ويعد مركز الجناح الهجومي الأيسر أكثر المراكز، التي يوجد بها صراع كبير بين عدد من اللاعبين لحجز مكان أساسي في تشكيل المنتخب وعلى رأسهم عمر مرموش ومحمود تريزيجيه ورمضان صبحي .

 

وفاجأ تريزيجيه الجميع بمستوى فني مميز خلال تدريبات المنتخب على مدار اليومين الماضيين وهو ما أدى إلى دخوله فى الحسابات الفنية بقوة رغم عودته من إصابة بقطع ى الرباط الصليبي قبل عدة أسابيع

منتخب مصر نيجيريا الأمم الأفريقية وائل جمعة كيروش

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