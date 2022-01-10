بوكحيل.. رواية يوسف العيشي ميمون في معرض القاهرة

صدر حديثاً عن دار لوتس للنشر الحر، رواية "بوكحيل"، لـ يوسف العيشي ميمون، للمشاركة في الدورة الـ53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، المقرر اقامته نهاية الهر الجاري، بمركز المعارض الدولي بالتجمع الخامس.

ومن أجواء الرواية:

لم يكن الأمر سهلاً بعدما تَخرَّقت يداه بالأسلاك والنفايات المرمية داخل الجبّ، لكنّ العهد الذي قطعه على نفسه بأن تمّ المهمّة على أكمل وجه جعله يصرّ أكثر في البحث، وكان له ذلك حينَ عثر على الكيس الثاني.

حملهما خارجا، وبعد أن فعل جاهدَ بكل ما أوتي من صبرٍ كي لا يقوم بفتحهما.

كانت الأمانة حينئذٍ مقدّسة بشكل لا يمكن وصفه، قاوم فضوله كثيراً ولم يقتلهُ إلاّ بعد أن تحسسهما وشعرَ بأنّ ما بداخلهما أسلحة حقاً.