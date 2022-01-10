300 مليون شخص بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا سيطلبون فرص عمل بحلول 2050

البنك الدولى:

أكد رئيس مجموعة البنك الدولى ديفيد مالباس، أن جائحة فيروس كورونا تسببت فى مشكلات، وأن هذه الجائحة أثرت على البرامج التعليمية، وأن هذا الجيل يخاطر بخسارة 70 تريليون دولار من إجمالى الناتج المحلى العالمى بسبب غلق المدارس.



وتابع: " أن هناك مشكلات فى توفير فرص عمل، وهناك 300 مليون شخص بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا سيطلبون فرص عمل بحلول عام 2050، ويجب علينا أن نمكن سوق العمل فى توفير فرص عمل، وذلك بعد المشكلات الاقتصادية التى حدثت بسبب جائحة كورونا".

وقد قدم رئيس مجموعة البنك الدولى ديفيد مالباس الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على الدعوة للمشاركة فى منتدي شباب العالم.

وأضاف خلال كلمته بـ منتدي شباب العالم فى نسخته الرابعة المنعقدة بـ شرم الشيخ، وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مجموعة البنك الدولى ملتزمة بـ خلق واستدامة الأفكار بين الشباب، ولدينا قدر كبير التحديات.



ولفت إلى أن الشباب لديهم دور كبير فى قيادة التنمية ومحاربة الفقرة، وتعزيز المساواة بين الجنسين.



وأشار إلى أن جائحة كورونا تسببت فى تعطل غير مسبوق فى الحياة والأعمال، وهذه الأزمة لم تختص منطقة الشرق الأوسط فقط بل أثرت على جميع الدول.

