الميكانيكي بيقولك .. أفضل النصائح لمواجهة الشبورة المائية

الميكانيكي بيقولك .. تحمل الشبورة المائية الكثير من المخاطر التي تهدد قائدي السيارات، ابرزها حالة انعدام الرؤية، والتي ينتج عنها العديد من المشكلات التي لا نحب ان نراها، مثل الحوادث المرورية إلى جانب بعض الاعطال.

ولكي نواجه هذه المشكلات فلابد ان نتبع العديد من الخطوات، لكي نصل إلى بر الامان سالمين، وانهاء رحلتنا بأمان، نحن ومن معنا على الطريق ايضا، وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري تحت فقرة الميكانيكي بيقولك، ابرز النصائح لقائدي السيارات في حالة الشبورة المائية.

الميكانيكي بيقولك .. اشياء يجب الحذر منها عند القيادة في الشبورة

– فنيات القيادة

1 - تتعدد الفنيات المطلوبة اثناء القيادة في هذه الحالات، فيجب ان يقوم قائد المركبة بتفعيل زر الانتظار باستمرار، كاداءة تحذير مناسبة للسيارات الاخرى، حيث يشكل هذا الزر عامل مهم للرؤية، كما يجب ان نقوم باستخدام الة التنبيه من وقت إلى اخر كوسيلة تحذير ايضا.

2 – يجب اعطاء شارة تحديد الاتجاه قبل الانتقال من حارة واخرى، كما وهو المتبع في اساليب القيادة العادية، ولكن يجب التأكيد على ذلك في حالات انعدام الرؤية والشبورة المائية.

3 – من الافضل ان نقوم بتخفيف السرعة عن السرعة المقررة، لتجنب الكثير من المشكلات والحوادث المرورية.

4 – لابد ان يقوم قائد المركبة بترك مسافة مناسبة بينه وبين باقي السيارات الاخرى، لتفادي ممشكلة الوقوف المفاجيء.

- كيف تتعامل مع الشبورة الجوية وتجب المخاطر

1 – من الافضل ان تقوم باختيار نقطة امنه للاصطفاف في حالة كثافة الشبورة الجوية، ثم مواصلة الرحلة من جديد بعد أن يتحسن مستوى الرؤية.

2 – يجب ان نقوم بمتابعة الحالة الجوية لمعرفة مواعيد زروة وانخفاض الشبورة المائية، لكي تنجنب خوض رحلة مليئة بالمخاطر.

3 – من الضروري ان نقوم بفحص الاضاءة الامامية والخلفية للسيارة، والتأكد على فعالية الضوء العالي للسيارة، ومصابيح الشبورة ايضا.

4 – كما يجب فحص الاطارات ومتابعة الحالة العامة لمساحات الزجاج، والتأكد من مستوى المياه الواقعة داخل قربة المساحات، والتي يلجأ اليها قائد المركبة في الكثير من الاوقات للحصول على مستوى افضل للرؤية.