الميكانيكي بيقولك..أسباب تأخر تشغيل محرك السيارة في فصل الشتاء

محرك السيارة أو نظام التعشيق في السيارة هو المسؤول عن بدء تشغيل السيارة، ومن الأعطال الأكثر شيوعا في السيارات خاصة في فصل الشتاء، ويصيب قائدي السيارة بحالة من الزعر والانزعاج، تأخر تشغيل محرك السيارة ، وخاصة في الصباح الباكر أو عندما يكون المحرك باردا.

أجزاء الكهرباء

تعد الأسباب التي تؤدي إلى تأخير تشغيل المحرك في السيارة وهو بارداً، تتعلق بدائرة الكهرباء في السيارة فهي مثل، ضعف بطارية السيارة ويشمل هذا الأمر ضعف بطارية السيارة نفسها أو ضعف الوصلات الكهربائية الخاصة بها ، بالإضافة إلى ضعف الكابل الأرضي ببطارية نفسها ، فكافة هذه الأمور تؤدي إلى ضعف تأخير محرك السيارة في الصباح أو عندما يكون باردا.

شمعات الأحتراق "البوجيهات"

ومن أبرز الأسباب التي تؤدي إلى حدوث هذا الأمر ، تلف شمعات الاحتراق "بوجيهات" السيارة ، عندما تتعرض السيارة إلى ضعف في عمل شمعات الاحتراق "البوجيهات" أو تلفها تمامًا في السيارة أو تعرض السيارة إلى أي خلل في الوصلات الخاصة بها في السيارة وتعرض السيارة إلى خلل في أداء الموبينة في السيارة.

مضخة الوقود

كما تتعلق أمور التشغيل بدائرة الوقود في السيارة ، تلف في مضخة الوقود في السيارة أو ضعفها ، بحيث لا تضخ الكميات الكافية من الوقود للمحرك، الأمر الذي يؤدي الى تأخير تشغيل السيارة عندما تصبح السيارة باردة، فمن أهمها انسداد أو تلف إحدى البخاخات بمحرك السيارة ، كما يؤدي تلف الفلتر الخاص بالوقود إلى تأخير تشغيل محرك السيارة ، هذا بالإضافة إلى انسداد الوصلات الخاصة بالوقود بالسيارة والتي تصل إلى المحرك.