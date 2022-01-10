بفضل الاجراءات الاحترازية.. تاج الدين: سيطرة كاملة على الموقف الوبائي في مصر

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، إن مصر وفرت كل أنواع لقاحات كورونا المتواجدة في العالم .



وأضاف د.محمد عوض تاج الدين ، في مداخلة هاتفية على قناة " الأولى الفضائية " : " هناك سيطرة كاملة على الموقف الوبائي، وهناك رصد للحالات ومازلنا نتبع الإجراءات الاحترازية والوقائية ".

وتابع محمد عوض تاج الدين : " متحورات فيروس كورونا متوقعة وسوف تظهر متحورات جديدة في المستقبل، وهذا امر طبيعي في الفيروسات التي تتحور مع مرور الوقت".

وأكمل: " المتحورات المرصودة أقل من المتحورات الحقيقة المتواجدة، مضيفا: "متحور اوميكورن يتسبب في نسبة إصابات مرتفعة، ومن الملاحظ أنه أقل حدة من المتحورات الأخرى ، وأعراضه تشابه الأنفلونزا ".



ولفت محمد عوض تاج الدين :" حتى هذه اللحظة مازالت اللقاحات إيجابية ومؤثرة على كل متحورات كورونا "، مضيفا:" ظهرت بعض العقاقير والأدوية التي تؤثر على فيروس كورونا وبعضها تم اعتماده ".

واكمل محمد عوض تاج الدين :" حصلنا على تصريح من إحدى الشركات العالمية لتصنيع احد أنواع أدوية كورونا في مصر، وهذا الدواء يتم تناوله على هيئة أقراص ، وما يميزه أنه يقلل حدة المرض في الحالات البسيطة ، ويقلل نسب دخول الحالات للمستشفيات ويقلل نسب الوفيات ، وسيتم تصنيع هذا الدواء في مصر بداية من الشهر الجاري".



