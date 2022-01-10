إصابة 7 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة في مطروح

أصيب 7 أشخاص بإصابات متنوعة إثر حادث انقلاب سيارة أجرة بطريق العلمين وادى النطرون الدولى.



تلقت نجدة مطروح إخطارا بوقوع حادث انقلاب سياره أجرة بطريق العلمين وادى النطرون وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

واستقبلت مستشفى العلمين ضحايا الحادث ال7 وهم

محمد عدلي احمد ٢٨ سنة المنوفيه يعانى ما بعد الارتجاج اشتباه كسر بالفقرات العنقية كدمات وسحجات بالجسم

رضا عبدالله محمد ٤٩ سنة البحيرة يعانى كدمات وسحجات بالجسم

احمد محمد ابراهيم ٤٦ سنة منوفيه يعانى كدمه بالصدر اشتباه ما بعد الارتجاج اشتباه كسر بالفقرات العنقية وكدمات وسحجات بالجسم

محمد مهدي عبداللطبف ٤٧ سنة المنيا كدمات وسحجات بالجسم

فوزي احمد ابراهيم 48 سنة سوهاج يعانى كدمات وسحجات بالجسم

محمود طه محمود ٣٢سنة المنيا يعانى كدمات وسحجات بالجسم

محمد نبيل سعد ٣١ سنة البحيره يعانى كدمات وسحجات بالجسم.