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رئيس التحرير
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أخبار البلد

رئيس جمهورية زامبيا:أحث الشباب المشاركين بالمنتدى على تبادل الأفكار والرؤى وصنع القرار

رئيس جمهورية زامبيا
رئيس جمهورية زامبيا

أكد هاكيندي هيشيليما رئيس جمهورية زامبيا، أن بلاده تدعم الشباب وتؤمن بالمشاركة الفعالة للشباب لتحقيق التنمية المستدامة، متابعًا: "منتدى شباب العالم فرصة الاستماع إلى أصواتهم والتعرف على إبداعاتهم وابتكاراتهم". 

جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الرئيسية لمنتدى شباب العالم: "جائحة كورونا – إنذار للإنسانية وأمل جديد"، بحضور  الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعدد من رؤساء الدول والحكومات، عبر المنصة الافتراضية الجديدة التي أطلقها المنتدى لأول مرة هذا العام لإتاحة المُشاركة عن بُعد.

وفى مستهل كلمته، أعرب رئيس جمهورية زامبيا، عن سعادته بتوجيه الدعوة له للمشاركة في منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة، مضيفاً أنها فرصة سانحة لتوجيه التهنئة للشباب لكونهم جزءا من هذا المنتدى.

وتابع: «نحن في زامبيا نؤمن بأن الشباب والمعرفة أهم وسيلة للتغيير؛ وفي الانتخابات الرئاسية في زامبيا في أغسطس 2021 حيث شارك الشباب في بقوة وفاعلية، وتم الاستماع الى أصواتهم في هذا الشأن.. نحن نؤمن بالمشاركة الفاعلة للشباب لتحقيق التنمية المستدامة، ونقدر ونثمن الفرصة التي يقدمها هذا المنتدى للشباب من أجل الاستماع الى أصواتهم والتعرف على إبداعاتهم وابتكاراتهم، زامبيا كدولة قامت بوضع الشباب في قمة أولويات الأجندة، حيث إنهم القوة الدافعة للأوضاع السياسية والاقتصادية».

وأضاف "هيشيليما"، أن زامبيا تضم ما يزيد عن 10 آلاف شاب يعملون في قطاع الترفيه، مضيفًا: «نحن سعى لوجود مزيد من السياسات والبرامج والمبادرات لدعم الشباب ومشاركتهم الفعالة في تحقيق التنمية المستدامة وأهدافها في السنوات الأخيرة، فالصناعات قد تطورت، وإدراكًا لمهارات الشباب قمنا بتطبيق سياسات زراعية وسياسية وأيضًا سن القوانين التشريعية، من أجل مواجهة كامل التحديات، ومن خلال هذه السياسيات نشرك القطاع الخاص لتعزيز وتقوية المؤسسات الابتكارية، وأيضًا توفير فرص العمل ومن أجل تعزيز وتعافي الاقتصاد». 

وأشار "هيشيليما" إلى إنشاء وزارات جديدة لدى زامبيا، فضلًا عن الاهتمام بالعلوم والتكنولوجيا والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والاقتصاد الأخضر وفتح فرص عمل جديدة.

وأضاف رئيس زامبيا أن بلاده صدقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو" في مجال التعليم والثقافة من أجل تعزيز التنوع الثقافي، موضحًا أن التصديق على هذه الأداة الدولية يوضح التزام زامبيا بالعمل الجاد في هذا القطاع.

وفى ختام كلمته، حث رئيس زامبيا، الشباب حول العالم على الاستفادة من فرصة التواجد في منتدى شباب العالم، قائلاً: "أود أن نحث الشباب حول العالم على أن يقوموا بالاستفادة من المزايا والفرص المتنوعة والمتعددة التي يقدمها لهم العالم، وأن نشجع المشاركين على استخدام منصة منتدى شباب العالم ليس فقط لتبادل الأفكار والرؤى، ولكن للاشتراك والانخراط في اتخاذ القرار وصنعه، ونحن في حاجة للاستماع إلى أصوات الشباب، وأود أن أحث شبابنا على أن يستفيدوا من هذا المنتدى ويحولوه الى أفعال جادة وفعالة وأن يكونوا عضوا فاعلًا في مجتمعات العالم أجمع".

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