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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلمانية: فتح آفاق استثمارية جديدة مع كوريا يمنحنا خبرات تصنيعية هائلة

النائبة ايفلين متي
النائبة ايفلين متي عضو مجلس النواب

قالت النائبة ايفلين متي عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، إن هناك توجيهات مستمرة من  الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن خطة توطين الصناعة المحلية ودخول الدولة سوق التصنيع لتكون من أهم الدول المنتجة بالسوق العالمي مما يساهم في منحها الريادة والتنافسية.

وأكدت " متي" في تصريحات لـ "صدي البلد"، أن فتح أفاق إستثمارية جديدة مع  دولة كوريا  يسهم في اكتسابنا خبرات علمية هائلة في مجال التصنيع لا سيما وأنها تعتبر من أوائل الدول المتقدمة والماهرة في العديد من الصناعات، بجانب تحقيق عوائد إقتصادية ضخمة، وذلك بخلاف توفير  فرص عمل للشباب في المشروعات التي يتم إطلاقها جراء هذا التعاون.

وعن أهم المجالات التي يمكن التعاون فيها مع الجانب الكوري، أشارت عضو لجنة الصناعة، إلي أنها تتمحور حول صناعات السيارات وهذا ما نحتاجه حاليا، مضيفة “ احنا عايزين نصنع العربية كاملة ولا نكتفي بالتجميع فقط، بجانب صناعات الملابس والخزف وأيضا الإلكترونيات فهي من ضمن الدول الرائدة في الصناعات التكنولوجية”.

وطالبت البرلمانية، بتهيئة بنية إستثمارية كاملة تهدف لجذب المصنعين المحليين والمستثمرين الأجانب وذلك من خلال توفير كافة سبل الراحة لهم وإزالة التحديات والعقبات القائمة أمامهم، مناشدة بأهمية التركيز علي تصنيع المنتجات التي نستوردها بشكل محلي.

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جاء ذلك بعد تأكيد الدكتور محمد معيط وزير المالية، حرص الحكومة على تعظيم الاستثمارات الأجنبية فى مصر، بما فى ذلك الاستثمارات الكورية، من خلال السعى الجاد لجذب المزيد من المستثمرين الكوريين، وتذليل أى عقبات أمامهم، بما يُحفزهم على التوسع فى أنشطتهم الإنتاجية، على النحو الذى يتسق مع جهود الدولة لتوطين الخبرات العالمية، والنهوض بالصناعة الوطنية فى شتى القطاعات، لافتًا إلى أن زيارة رئيس كوريا الجنوبية المرتقبة خلال شهر يناير الجارى، تعكس التنامى الملحوظ فى علاقات البلدين بمختلف المجالات.

وقال الوزير، فى لقائه مع هونج جين ووك، سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، إننا نتطلع إلى تعزيز التعاون وتشجيع تدفق الاستثمارات الكورية فى مصر، حيث نسعى لفتح آفاق جديدة للاستثمار بين البلدين مع التركيز على كل القطاعات التنموية والتكنولوجية؛ على النحو الذى يُسهم فى التحول التدريجى للاقتصاد الرقمى، ويُواكب المتغيرات العالمية، مشيرًا إلى أن الدولة تُولى اهتمامًا كبيرًا بتحسين مناخ الأعمال وتطوير البنية التحتية وميكنة الإجراءات والخدمات المالية ومنظومات الأعمال المرتبطة بمجالات الاستثمار المختلفة.

وأوضح أن الحكومة حريصة على جذب المزيد من الاستثمارات، باعتبارها القاطرة الأساسية للنمو الاقتصادى التى توفر المزيد من فرص العمل، وتسهم في  تحسين جودة حياة المصريين، والارتقاء بمستوى معيشتهم والخدمات المقدمة إليهم، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد عقد لقاءات مع المستثمرين ورجال الأعمال الكوريين وغرف التجارة الكورية، عبر «الفيديو كونفرانس»، للتعريف بمناخ الاستثمار فى مصر؛ على نحو يُسهم فى تعزيز سبل زيادة استثمارات الشركات الكورية العاملة بمصر، وجذب المزيد من المستثمرين الكوريين الجدد.

وأكد هونج جين ووك سفير كوريا الجنوبية، أن بلاده كانت ترى أن مصر بحاجة إلى التغيير من خلال إجراء الإصلاحات، والآن نشهد ثورة تغيير للأفضل تمضى بسرعة كبيرة وبشكل غير مسبوق فى مصر، وأن مجتمع الأعمال الكورى يلاحظ التحسن الملموس لمناخ الاستثمار بمصر، بما فى ذلك التطور غير المسبوق فى منظومتى الضرائب والجمارك؛ على نحو انعكس فى تزايد حجم الاستثمارات الكورية فى مصر خلال السنوات الأخيرة.

ولفت إلى أن بلاده قررت أن تكون مصر شريكها الاستراتيجى على مستوى القارة الأفريقية خلال السنوات المقبلة، على نحو ينعكس فى حرص بلاده على تقديم كل أوجه الدعم للمسيرة التنموية المصرية؛ بما يشير إلى ثقة الجانب الكورى فى الاقتصاد المصرى، والإصلاحات الدقيقة التى تتم خلال هذه المرحلة، وتأثيرها الإيجابى خلال المستقبل القريب؛ خاصة أن مصر باتت تتمتع ببنية أساسية متكاملة من المرافق والخدمات، تعد ركيزة قوية لأى شراكة تنموية.

وأضاف أن بلاده تتطلع لتعزيز سبل التعاون مع الحكومة المصرية فى شتى المجالات، ومن المرتقب أن تشهد زيارة الرئيس الكورى لمصر باعتبارها أولى الدول الأفريقية التى يزورها توقيع عدة اتفاقيات لتشجيع التعاون التنموى بين البلدين، موضحًا أن أداء الاقتصاد المصرى ونجاحه فى تجاوز التحديات خاصة تبعات جائحة «كورونا» كان محل تقدير وإعجاب العديد من المؤسسات الدولية.

حضر اللقاء الدكتورة منى ناصر مساعد وزير المالية للمتابعة وإدارة المشروعات وتطوير الجمارك، ورضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب، والشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، واللواء ماجد يونس رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية، والسفير الدكتور حسام حسين مستشار وزير المالية للعلاقات الخارجية، وأشرف الزيات رئيس مركز كبار الممولين، ونسرين لاشين رئيس وحدة دعم المستثمرين، ودعاء حمدى القائم بأعمال رئيس وحدة العلاقات الخارجية.

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