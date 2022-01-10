القاهرة السينمائية.. عن المدينة والحداثة ين الصورة والواقع قريبا عن دار المرايا

‏‏يصدر، الأسبوع المقبل، كتاب "القاهرة السينمائية: عن المدينة والحداثة بين الصورة والواقع"، من دار المرايا الثقافية، ‏ويعرض في معرض القاهرة الدولي للكتاب الذي يبدأ يوم 26 يناير ويقدم الدكتور نزار الصياد والدكتورة هبة صفي الدين محاضرة عن الكتاب في سينما الهناجر بمجمع الأوبرا ‏يوم الجمعة 4 فبراير في الـ6:30 مساء.

و‏يستعرض الكتاب ‏في 14 فصل تطور الحداثة القاهرية من خلال تخيلها سينمائياً في عدة أفلام على مدى قرن من الزمن.

وجاء في كتاب: “ القاهرة السينمائية : عن المدينة والحداثة ما بين الصورة والةاقع" إذ يقطك الكتاب تأريخا لحداثة مدينة القاهرة معتمدا على الشريط السينمائي كأداة تحليلية وكموضوع للنقد يربط بين المشهد المكاني في المدينة المادية والمدينة المصورة المتخيلة، كما ظهرت في بعض الأفلام السينمائية.

كانت مدينة القاهرة موقع الكثير من الأفلام منذ بداية السينما المصرية، ومثلت أحياؤها وفراغاتها مادة ثرية لتصوير الحياة الحضرية وتغيراتها في مصر خلل ما يقرب من قرن من الزمن.

ويمكن استخدام العلاقة بين السينما والمدينة لفهم المدينة وعمرانها والتجربة الحضرية بشكل مستقل عن تأثير هذه الوسائط الافتراضية، وبشكل خاص السينما.



تطور عمراني



ويجمع كتاب القاهرة السينمائية بين فصوله إسهامات نخبة من المعماريين والمخططين ومؤرخي الفن والأدب، للتنقيب عن هذه العلاقة المتوازية والمتداخلة بين السينما والمدينة. ويركز القسم الأول من الكتاب غلى تتبع مجموعة من الأفلام ابتداءا من ثلاثينيات القرن الماضي وحتى نهاية القرن العشرين وذلك لتوثيق التطور العمراني للقاهرة الحديثة. في حين يركز القسم الثاني من الكتاب على تتبع تحول المدينة السينمائية وبعض عناصرها في ظل الاقتصاد الحر الليبرالي الجديد، والأصولية الدينية، والتوترات بين الجنسين، ويخلص الكتاب إلى سرد شامل للحداثة لواحدة من أهم دول العالم العربي ودول الجنوب.

وألف الكتاب الدكتور نزار الصياد أستاذ العمارة والتخطيط وتاريخ المدن في جامعة كاليفورنيا بيركلي، والذي عمل مديرا لمركز دراسات الشرق الأوسط بالجامعة لمدة 20 عاما. كما تشارك فيه الدكتورة هبة صفي الدين أستاذة الهندسة المعمارية في جامعة مصر الدولية.







المساهمون في الكتاب:

أحمد عبد العظيم، أمير عبد الرحمن سعد، تيسير خيرى، خالد أدهم ، دعاء الأمير، شيرين سليمان، فرح جندي، كندة السمارة، محمد سلامة ، محمد عماد فتيحة، مريم مرعى، ميريت عزيز، نور عادل صبحي ، هالة حسنين