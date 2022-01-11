تعلمها من السياح.. قصة أول شاب سيناوي يعمل مدرب وند سيرف بطور سيناء

عمرو غنيم شاب سيناوي عمره ٢٥ عاما تعلم تدريب رياضة الوند سيرف من أحد الأجانب حتي أصبح المدرب الوحيد في طور سيناء ويحلم بإنشاء مدرسة لتعليم رياضة الوند سيرف والمراكب الشراعية .



التقي موقع " صدي البلد " الاخباري بالشاب عمرو غنيم في منطقة خليج موسي بطور سيناء.

يقول عمرو غنيم أنه جاء بعد عمل سنتين في انجلترا للاستقرار في بلده طور سيناء واختار العمل مع أحد الأجانب الذي يعمل في رياضة الوند سيرف مشيرا إلي أن ذلك الأجنبي علمه رياضة الوند السيرف حتي أصبح مدرب للاجانب مشيرا إلي أنه تعب جدا ومارس رياضة ولياقة بدنية واهتم بالتغذية من أجل اتقان ومعرفة هذه الرياضة الشاقة والتي تحتاج للياقة بدنية ومجهود عضلي كبير .



ودعا الشاب غنيم الشباب لتعلم هذه الرياضة وممارسته وتوفير عمل لهم إذا تعلموا هذه الرياضة وطرق تدريبها.



وأضاف غنيم أنه يحلم بانشاء مدرسة للوند سيرف والمراكب الشراعية وتنظيم سباقات لهذه الرياضة مشيرا إلي السياح يأتون من كل دول العالم لممارسة هذه الرياضة الممتعة .



وأوضح غنيم أن طور سيناء من افضل الاماكن علي مستوي الجمهورية لممارسة هذه الرياضة نتيجة اعتدال المناخ ووجود رياح متوسطة طوال العام علاوة الدفء والشمس المشرقة طوال الشتاء .



وتعتبر جنوب سيناء من المحافظات التي تمارس فيها رياضة المراكب الشراعية والوند سيرف ويمارس السياح في مدن شرم الشيخ ودهب وطابا وطور سيناء أنشطة الوند سيرف وتمثل متعة كبيرة للسياح.



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مدرب الوند سيرف

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