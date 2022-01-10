إنجي علاء ناعية وائل الإبراشي: ربنا يصبر أهله

نعت الكاتبة إنجى علاء، الإعلامي وائل الإبراشي، الذي وافته المنية، أمس الأحد، عن عمر يناهز 58 عامًا.



وكتبت إنجى علاء: "‏البقاء لله وخالص التعازي في وفاة الإعلامي وائل الإبراشي.. ربنا يرحمه ويغفر له ويصبر أهله.. إنا لله وإنا إليه راجعون ‎#وائل_الإبراشي".

وتوفي وائل الإبراشي، أمس الأحد؛ بعد صراع طويل مع المرض على أثر تداعيات إصابته بفيروس كورونا المستجد.



وكتب نجل شقيقه عبر حسابه: عمي الإعلامي وائل الإبراشي في ذمة الله أرجو الدعاء له بالرحمة والمغفرة".





آخر كلمات وائل الابراشي

كان الإعلامي الراحل وائل الإبراشيحرص قبل وفاته بأربع ساعات على نعي الراحلة تهاني الجبالي وذلك عبر صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب وائل الإبراشي عبر صفحته: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت منذ قليل المستشارة تهاني الجبالي".