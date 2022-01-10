أشرف زكي: الصحة وفرت لقاحات كورونا داخل النقابات منذ شهور

خاص..

أكد الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، أن وزارة الصحة وفرت لقاحات فيروس كورونا داخل النقابات منذ عدة شهور.

وأضاف أشرف زكي لـ صدى البلد: "هذه الخطوة ساعدت على تيسير أخذ اللقاح بصورة كبيرة، فمنذ توفير اللقاحات في النقابات منذ شهور حرص الكثير من أعضائها على تلقي اللقاح".

وتابع أشرف زكي:"أرسلنا بيانًا نحذر فيه جهات الإنتاج الفني من عدم التهاون في اتباع الإجراءات الاحترازية، والتشديد على أخذ اللقاحات، خاصة بعد تفشي فيروس كورونا بين الوسط الفني".

ليس مصابا بـ أوميكرون.. تفاصيل الحالة الصحية لـ عبد الرحمن أبو زهرة

قال الفنان أشرف زكي، نقيب الممثلين، إن الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة يتواجد حاليا في مستشفى العجوزة لتلقي العلاج بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا، عقب ظهور نتائج تحليل pcr التي أجراها للاطمئنان على حالته الصحية.

وأكد “زكي”، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن عبد الرحمن أبو زهرة ليس مصابا بمتحور أوميكرون، وحالته مستقرة حاليا، لكنه يتواجد في المستشفى لتلقي الرعاية اللازمة والحرص على عدم تدهور حالته.

وكان الفنان عبدالرحمن أبو زهرة كشف عن تفاصيل تواجده فى مستشفى العزل العجوزة منذ يومين تقريبا حيث ترددت أنباء عن إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكان آخر أعمال عبدالرحمن أبو زهرة مسلسل “قيد عائلى” والذى يقوم ببطولته كل من ماجد الكدوانى ومحمد شاهين ورنا رئيس وإخراج أحمد الجندى.