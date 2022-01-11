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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كارتيرون يوصي بالتعاقد مع أحمد منصور ويرفض توفيق وعمر جابر

كارتيرون
كارتيرون

قال الإعلامي محمد شبانة  أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك أوصى بالتعاقد مع أحمد أيمن منصور لاعب فريق بيراميدز بداية من الموسم المقبل لتدعيم صفوف الفريق.

وتابع  شبانه عبربرنامجه بوكس تو بوكس المذاع عبر فضائية etc: "تلقى كارتيرون ترشيحات بثلاثي بيراميدز عمر جابر وأحمد توفيق وأحمد أيمن منصور وكان قراره بالتعاقد مع أحمد أيمن منصور فقط ورفض صفقتي عمر جابر وأحمد توفيق".

وواصل: "أشاد كارتيرون بمستوى أحمد منصور وتحمس للتعاقد معه خاصة وأنه يجيد في مركزي الجبهة اليسرى وخط الدفاع واعتبره صفقة مربحة للفريق".

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