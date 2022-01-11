فيوتشر يحدد سعر أحمد رفعت للأهلي

قال الإعلامي محمد شبانة حسب مصدر مسئول إن الأهلي تواصل مع إدارة نادي فيوتشر للتعاقد مع أحمد رفعت سواء في فترة الانتقالات الشتوية الجارية او الموسم الجديد".

وواصل شبانة ببرنامجه بوكس تو بوكس المذاع عبر فضائية etc : "قال المصدر في تصريحات خاصة أن مسؤولو فيوتشر أبلغوا الأهلي أن هناك صعوبة كبيرة في بيع أحمد رفعت خاصة وانهم تعاقدوا معه منذ ٣ شهور فقط".

وتابع: "لكن ضغط مسؤولو الأهلي على فيوتشر فطلب الأخير الحصول على ٥٠ مليون جنيه للاستغناء عن اللاعب لأن فيوتشر تعاقد مع رفعت من المصري مقابل ٢٠ مليون جنيه كاش بالإضافة الى عقد اللاعب والذي ينص على حصوله في الموسم الأول على ١٢ مليون جنيه فيصبح اجمالي صفقة رفعت على فيوتشر ٣٢ مليون جنيه".

وأوضح: "برر مسؤولو فيوتشر الرقم للنادي الأهلي بأنهم سوف يستفيدوا ب ١٨ مليون جنيه فقط من بيع اللاعب وذلك بعد حصوله على مستحقاته بالإضافة الى المبلغ الذي تم دفعه للمصري، فهذا سعر معقول لبيع اللاعب نظرًا لإمكانياته".

وصرح: "الأهلي شعر بمغالاة كبيرة في مطالب فيوتشر ولم يرد عليهم حتى الأن في انتظار جلسة بين محمود الخطيب حين عودته من الامارات و شركة الكرة لحسم الأمر".