عروض نادى السينما لأصحاب الهمم بقصور الثقافة

بالإرادة والعزيمة بستطيع الإنسان تحقيق ما يسعى إليه، لذا اهتماما من الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، بذوى الهمم من الأطفال لرعايتهم فنيًا وثقافيًا لتنمية قدراتهم ومهاراتهم المختلفة.

وقدمت الإدارة العامة للثقافة السينمائية برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم بالتعاون مع الإدارة العامة للتمكين الثقافى عروضا أسبوعيا لنادى سينما ذوى الهمم يجوب مختلف دور الرعاية ومراكز ذوى الاحتياجات الخاصة لتقديم عرض سينمائي يهدف للتعليم وتثقيف الأطفال.



أقيم اليوم عرض فيلم الرسوم المتحركة "planes" بالجمعية المصرية للأوتيزم بالمعادى،الفيلم إنتاج الولايات المتحدة الأمريكية عام ٢٠١٣.

وينتمى لأفلام الرسوم المتحركة الفناتزيا والذى تدور أحداثه حول سباق طائرات مختلفة وتسعى طائرة للتدريب المستمر من أجل الاشتراك في السباق و الفوز فيه بمساعدة صديقه وتشجيع أخرين، ليسلط الضوء على أهمية العزيمة والإرادة والتدريب المستمر للنجاح وتحقيق الأهداف، لحث الأطفال على اهمية الإيمان بالحلم والسعى المستمر من أجل تحقيقه.



الجدير بالذكر أن نادى سينما ذوى الهمم من المزمع تنفيذه أسبوعيا خلال شهر يناير الجاري فى دور الرعاية المختلفة لذوى الأحتياجات الخاصة.