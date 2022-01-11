عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

عروض نادى السينما لأصحاب الهمم بقصور الثقافة

عروض نادي السينما
عروض نادي السينما لأصحاب الهمم

بالإرادة والعزيمة بستطيع الإنسان تحقيق ما يسعى إليه، لذا اهتماما من الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، بذوى الهمم من الأطفال لرعايتهم فنيًا وثقافيًا لتنمية قدراتهم ومهاراتهم المختلفة.

txt

ثقافة أسوان تطلق فعاليات العرض المسرحى"ولاد البلد" بقرى حياة كريمة

txt

ديوان "وسوسة" على مائدة ثقافة الدقهلية

 

وقدمت الإدارة العامة للثقافة السينمائية برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم بالتعاون مع الإدارة العامة للتمكين الثقافى عروضا أسبوعيا لنادى سينما ذوى الهمم يجوب مختلف دور الرعاية ومراكز ذوى الاحتياجات الخاصة لتقديم عرض سينمائي يهدف للتعليم وتثقيف الأطفال. 


أقيم اليوم عرض فيلم الرسوم المتحركة "planes" بالجمعية المصرية للأوتيزم بالمعادى،الفيلم إنتاج الولايات المتحدة الأمريكية عام ٢٠١٣.

 

وينتمى لأفلام الرسوم المتحركة الفناتزيا والذى تدور أحداثه حول سباق طائرات مختلفة وتسعى طائرة للتدريب المستمر من أجل الاشتراك في السباق و الفوز فيه بمساعدة صديقه وتشجيع أخرين، ليسلط الضوء على أهمية العزيمة والإرادة والتدريب المستمر للنجاح وتحقيق الأهداف، لحث الأطفال على اهمية الإيمان بالحلم  والسعى المستمر من أجل تحقيقه. 


الجدير بالذكر أن نادى سينما ذوى الهمم من المزمع تنفيذه أسبوعيا خلال شهر يناير الجاري فى دور الرعاية المختلفة لذوى الأحتياجات الخاصة.

قصور الثقافة الولايات المتحدة ذوي الاحتياجات الخاصة ذوى الهمم الرسوم المتحركة الهيئة العامة لقصور الثقافة ذوي الاحتياجات ثقافة الثقافة طائرات الاحتياجات

ترشيحاتنا

زلزال اليوم.. البحوث الفلكية تكشف سبب تكرار الهزات الأرضية

رسالة من رئيس وزراء كندا إلى الرئيس المكسيكي عقب إصابته بكورونا

شاهد.. رجل يحمل ثعبانا ضخما على كتفيه ومفاجأة في نهاية المقطع

الغزالة positive.. كريم محمود عبد العزيز يعلن إصابته بفيروس كورونا

بقوة أقل.. البحوث الفلكية تتوقع حدوث توابع لزلزال اليوم

موسيماني يرشح جناح مينيسوتا يونايتد الأمريكي.. ولجنة التخطيط تدرس الموقف بسبب بن شرقي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زلزال قوي يضرب القاهرة الكبرى

سيدة تطلب من زوجها الاستحمام قبل العلاقة والزوج يرفض.. والإفتاء تحسم الجدل

بأمر الرئيس.. الغاز الطبيعي والكهرباء بديل البنزين والسولار في المركبات بشرم الشيخ

شعرت به مصر.. زلزال بقوة 6.3 ريختر يضرب قبرص

ضرب الموبايل في الخلاط.. عرض ساحر فرنسي يتسبب في ضحك السيسي.. شاهد

بالمياه المغلية.. تفاصيل تسبب ممرضتين في تدهور حالة والدة منة شلبي

رده غير متوقع.. تعليق طليق نيللي كريم بعد وصفها لأزواجها السابقين بـ«الباكابورت»

زوجته تفجر مفاجأة.. خطأ طبي تسبب في وفاة وائل الإبراشي.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بشرى.. موعد انطلاق لقاح أوميكرون وحقيقة وجود جرعة رابعة

جريمة مدوية.. اغتصاب مضيفتين بريطانيتين على متن طائرة أمريكية والمملكة ترفض التدخل

بالدليل.. حقيقة علاقة كريستيانو رونالدو بعارضة أزياء تونسية |فيديو

بالأعلام والتهليل .. فرحة عارمة لوفد أردني في منتدى شباب العالم | شاهد

فيديو

فيديوجراف.. ومن الطب ما قتل.. هل خطأ طبي وراء وفاة وائل الإبراشي

نفس الاسم والمهنة مختلفة .. نوران عطا الله تثير الجدل بعد وفاتها

قرار جديد بشأن معلمة المنصورة بعد طلاقها وإحالتها للتحقيق "فيديو"

ماذا قال موسيماني عن كهربا وكيروش وجوزيه ومنتخب مصر ؟

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

التصالح مع النفس

المستشار أسـامة الصعيدي

المواجهة التشريعية للذكاء الاصطناعي

نيفين منصور

بعض النساء.. كذلك بعض الرجال!

رشا شكر

شريف عرفه يعيد الجماهير للسينما بالجريمة

كريمة أبو العينين

ما سال قط وما مال قط

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "13"

إلهام أبو الفتح

رسائل شباب العالم

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا.. الحاجة إلى الأمن الجماعي

اﻟﻤﺰﻳﺪ