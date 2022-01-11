تعليم لغة الإشارة وورش حكى بمحمية جبل علبة في أبو رماد

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان المخرج هشام عطوة عدة فعاليات ثقافية وفنية بأقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة محمد إدريس حيث نفذ قصر ثقافة أبورماد بمحمية جبل علبة ورشة فنية للأطفال ورسم حر من وحي الطبيعة.

وفى إطار إهتمام وزارة الثقافة برئاسة د.إيناس عبد الدايم بنشر الوعي الثقافي ودعم أصحاب المواهب التشكيلية لتنمية مهارتهم ومساعدتهم للوصول لرؤيتهم الخاصة بمواقع الجنوب، بجانب ورشة حكى عن طبيعة المكان الجغرافية بالإضافة إلى مسابقة ثقافية في المعلومات العامة.

بينما عقدت مكتبة الخالدين بسفاجا محاضرة بعنوان "الوحدة الوطنية" ألقاها الشيخ حسين عمارة مؤكدا على أن الوحدة الوطنية هي صمام الأمان للمصريين، وإن شعار "الدين لله والوطن للجميع" "وعاش الهلال مع الصليب" سيظل شعاراً لكل أبناء الشعب المصري الواحد، وأضاف أننا كمصريين نعيش وتظللنا سماء واحدة وأرض واحدة ونشرب من ماء نهر واحد هو نهر النيل.

وبدأ قصر ثقافة رأس غارب سلسلة محاضرات تعليم لغة الإشارة للأشخاص الطبيعين و محادثات عملية مع ذوي الهمم من الصم أعضاء الصالون الثقافي،كما قدم القصر محاضرة ثقافية أون لاين بعنوان "ثقافات الشعوب" تقديم الباحثة عبير وجيه، التى أشارت إلى الفرق بين الكريسماس ورأس السنة وتاريخ شجرة الكريسماس، وأول شجرة كريسماس دخلت مصر.



بقصر ثقافة الغردقة نفذت ورشة إعادة تدوير مخلفات البيئة أون لاين، وتصميم مجسم فني لحافظة أدوات المطبخ وورشة أخرى لتصميم مجسم لحافظة النقود باستخدام علب البلاستيك الفارغة وأوراق الفووم الجليتر، كما نفذت مكتبة الطفل والشباب بسفاجا ورشة فنية لتصميم عروسة قفاز بالأقمشة، بالإشتراك مع مدرسة الزهراء الأبتدائية ، كما نظم بيت ثقافة سفاجا ورشة فنية لإعادة التدوير من الزجاجات البلاستيك الفارغة،بالإضافة لورشة فنية وحكى بمحمية جبل علبة " بثقافة أبو رماد.

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