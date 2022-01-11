رئيس الحكومة الليبية: فتح حقول الشرارة والفيل والوفاء والحمادة النفطية فورا

وجه رئيس حكومة تصريف الأعمال الليبية عبد الحميد الدبيبة بالفتح الفوري لحقول الشرارة والفيل والوفاء والحمادة النفطية.

ووفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي للدبيبة نقلته صحيفة المرصد الليبية ، فقد أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال أن هذا التوجيه صدر بعد استماعه لمطالب حرس المنشآت النفطية فرع الجنوب الغربي.

كما قرر الدبيبة تشكيل لجنة لمتابعة الصعوبات التي تواجه العاملين في الفرع لتأدية مهامهم.

وكان نوفمبر الماضي قد شهد ، إعلان شركة أكاكوس النفطية استئناف عمليات الحفر في حقل الشرارة النفطي بعد توقف دام لنحو 7 سنوات.



وتم استئناف عمليات الحفر التطويري بداية من البئر “آر – 32 أن سي 115” الذي توقف بداية شهر نوفمبر من العام 2014.

وثمنت إدارة الشركة جهود كل من ساهم في التجهيز لاستئناف عمليات الحفر وخاصة إدارة الحفر وصيانة الآبار .