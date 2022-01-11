عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة دمياط

بعد لقائها برؤساء الأحياء.. محافظ دمياط تطالب بالاهتمام النظافة العامة ورفع الإشغالات

صدى البلد

عقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اجتماعا مع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، والذى جاء بحضور اللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد ومديرى عدد من الإدارات المعنية بالديوان العام.

واستهلت "المحافظ" جدول أعمال الاجتماع، بمتابعة سير العمل بمنظومة المتغيرات المكانية بالوحدات المحلية ومناقشة التقارير الخاصة بها، حيث وجهت بإنجاز كافة المهام الخاصة بهذا الملف، كما أكدت "محافظ دمياط" أنه تم توفير الدعم الكامل لتيسير عمل المنظومة نظرًا لما تمثله من أهمية بالغة للحفاظ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومنع أى تعديات عليها والتصدى للبناء العشوائى.

وفيما يخص ملفا تراخيص البناء و التصالح فى مخالفات البناء، شددت "المحافظ" على بذل المزيد من الجهود لمراجعة التراخيص وفقاً لضوابط منظومة الاشتراطات البنائية الجديدة وأيضاً دراسة طلبات التصالح طبقاً للقانون لإصدار نموذج ١٠ المؤقت، كما أكدت استيفاء جميع الملفات والمستندات التى تتم من خلال الإدارات الهندسية بالوحدات المحلية.

ووجهت "الدكتورة منال عوض" تعليمات مشددة بالارتقاء بمستوى النظافة العامة، وتنفيذ حملات مستمرة لرفع الإشغالات والتصدى لمخالفات البناء.

كما تناول الاجتماع، استعراض حجم تراخيص الإعلانات بالمدن، لضبط المنظومة الإعلانية وفقاً للاشتراطات والمعايير المُنظمة لذلك، وفى هذا السياق،، أكدت" محافظ دمياط" على حصر جميع الإعلانات والعمل وفقاً للآلية المحددة للترخيص.

كما أمرت "محافظ دمياط" بتكثيف الحملات التفتيشية على المطاعم والكافيتريات والمقاهى والمنشآت التجارية للتأكد من الالتزام بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورنا.

 

اقرا أيضا:

تعرف على مشروع تطوير المناطق غير المخططة بمدينة دمياط 

دمياط مخالفات البناء التصالح الأراضى الزراعية التصالح في مخالفات البناء

موضوعات متعلقة

نبيلة مكرم وغادة والي تتفقدان جناح وزارة الهجرة بمنتدى شباب العالم

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي يستمع لكلمة مصطفى مدبولي حول آليات مواجهة التغيرات المناخية

الزراعة×المحافظات.. افتتاح أكبر مزرعة لإنتاج نخيل الزينة للتصدير بالقليوبية

أبو العينين يشارك في أولى جلسات اليوم لمنتدى شباب العالم.. فيديو

دعاء يحفظك من الزلازل والكوارث .. ردده دائماً

خلال منتدى شباب العالم.. السيسي يشاهد فيلما تسجيليا عن مخاطر التغيرات المناخية

في الحلق والرأس والأنف .. 3 علامات تؤكد الإصابة بـ أوميكرون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زلزال قوي يضرب القاهرة الكبرى

سيدة تطلب من زوجها الاستحمام قبل العلاقة والزوج يرفض.. والإفتاء تحسم الجدل

بأمر الرئيس.. الغاز الطبيعي والكهرباء بديل البنزين والسولار في المركبات بشرم الشيخ

رده غير متوقع.. تعليق طليق نيللي كريم بعد وصفها لأزواجها السابقين بـ«الباكابورت»

ضرب الموبايل في الخلاط.. عرض ساحر فرنسي يتسبب في ضحك السيسي.. شاهد

بالمياه المغلية.. تفاصيل تسبب ممرضتين في تدهور حالة والدة منة شلبي

بعد وفاة وائل الإبراشى به .. كل ما لا تعرفه عن سرطان الحنجرة الأسباب والأعراض وكيفية التشخيص والعلاج

بعد زلزال الفجر.. رئيس المعهد القومي البحوث الفلكية: ناموا آمنين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الغزالة رايقة على درب آه يا قفا.. حكاية الأغانى الناجحة فى عائلة محمود عبد العزيز I صور وفيديو

اقروا الفاتحة لأبو العباس.. 10 صور نادرة لصاحبة أشهر أغنية فلكورية للإسكندرية

علاج التهابات الأمعاء الغليظة.. علامات التهابها وطرق تفاديها

نشرة المنوعات.. اغتصاب مضيفتين على طائرة.. علاقة كريستيانو رونالدو بعارضة أزياء تونسية.. موعد طرح لقاح أوميكرون

فيديو

فيديو جراف| مقبرة النجوم.. ماذا فعلت 2022 في المشاهير

فيديوجراف.. ومن الطب ما قتل.. هل خطأ طبي وراء وفاة وائل الإبراشي

نفس الاسم والمهنة مختلفة .. نوران عطا الله تثير الجدل بعد وفاتها

قرار جديد بشأن معلمة المنصورة بعد طلاقها وإحالتها للتحقيق "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

التصالح مع النفس

المستشار أسـامة الصعيدي

المواجهة التشريعية للذكاء الاصطناعي

نيفين منصور

بعض النساء.. كذلك بعض الرجال!

رشا شكر

شريف عرفه يعيد الجماهير للسينما بالجريمة

كريمة أبو العينين

ما سال قط وما مال قط

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "13"

إلهام أبو الفتح

رسائل شباب العالم

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا.. الحاجة إلى الأمن الجماعي

اﻟﻤﺰﻳﺪ