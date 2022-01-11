عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة دمياط

تعرف على مشروع تطوير المناطق غير المخططة بمدينة دمياط 

منال عوض محافظ دمياط
منال عوض محافظ دمياط



تابعت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، مشروع تطوير المناطق الغير مخططة والتى تتضمن ٧ مناطق بمدينة دمياط وهم "المنطقة القديمة، الأعصر، السيالة، شط الملح، المنيا، غيط النصارى و السنانية"، وذلك بالتعاون مع صندوق التنمية الحضرية و بتكلفة تقدر ب ٢٥٨ مليون جنيه  .

حيث جاء ذلك خلال الجولة التى أجرتها اليوم الاثنين، حيث استهلتها "المحافظ"  بالمرور على منطقة المنيا لمتابعة الأعمال الجارية هنالك، بعد الانتهاء من عمليات مد شبكات المياه و الصرف الصحي والكهرباء ، كما تابعت موقف تنفيذ بالوعات صرف مياه الأمطار بالمنطقة، وفى هذا السياق،، وجهت تعليماتها الى قطاع الكهرباء بتنفيذ الأعمدة فى اتجاه واحد، كما أكدت على جميع شركات المرافق بالتنسيق فيما بينهم لاستكمال عمليات التنفيذ طبقاً للوجه المطلوب و وفقاً للجدول الزمنى المحدد .

وبالسيالة ،، اطلعت "محافظ دمياط" على ما يتم تنفيذه من أعمال مد شبكات الصرف الصحي بالمنطقة و إحلال وتجديد الشبكات القائمة، كما واصلت "محافظ دمياط "جولتها بالمرور على المنطقة القديمة لمتابعة عمليات مد  شبكات الصرف الصحي بها، كما أكدت أيضاً على تنفيذ أعمدة الكهرباء و تنظيمها بجانب واحد..

وفى ختام الجولة،، قامت "الدكتورة منال عوض" بالمرور على منطقة الأحمدي بالأعصر تابعت خلالها أعمال مد خطوط الصرف الصحي وتنفيذ بالوعات لصرف مياه الأمطار ..

وأكدت "محافظ دمياط" على الجهات المُنفذة بالإسراع فى الخطوات التنفيذية لجميع محاور الخطة للبدء فى رصف الشوارع الرئيسية بالأسفلت و الجانبية ببلاطات الانترلوك، كما وجهت تعليماتها الى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط برفع المخلفات و الإشغالات بجميع المناطق.

فيما وقد أوضحت "المحافظ" أنه تم وضع خطة متكاملة بالتعاون بين المحافظة و صندوق التنمية الحضرية لتطوير تلك المناطق بالمدينة لتعزيز الخدمات بها ومد شبكات المرافق والطرق والحماية المدنية حيث يستهدف المشروع تطوير التجمعات السكنية التى تم تشيديها فى اوقات سابقة بشكل عشوائى دون مراعاة لاتساع الشوارع او القدرة الاستيعابية للبنية التحتية، مؤكدة أن هذا الملف توليه الدولة اهتمام بالغ لتطوير تلك المناطق بصورة كاملة.

 

أقرأ أيضا 

التأديبية العليا تبطل قرار إحالة 8 مسئولين بجمارك دمياط في قضية تلف بضائع بملايين الجنيهات

FB_IMG_1641830630277
FB_IMG_1641830630277
FB_IMG_1641830623147
FB_IMG_1641830623147
FB_IMG_1641830619362
FB_IMG_1641830619362
FB_IMG_1641830616323
FB_IMG_1641830616323
دمياط الصرف الصحى قطاع الكهرباء الشوارع شبكات المرافق

موضوعات متعلقة

مراوغة جديدة.. لوموند: آبي أحمد يستعد لتنفيذ انقلاب سياسي

ترشيحاتنا

13218 إصابة جديدة بفيروس كورونا في 5 دول عربية خلال 24 ساعة

حكايات الرحلة الأخيرة في سيارة الموت.. والدة أحد المفقودين تصرخ على النيل: رد عليا يامحمد| صور

تطورات حادث منشأة القناطر.. ضبط قائد سيارة الموت و3 عاملين في المعدية

جريمة مدوية.. اغتصاب مضيفتين بريطانيتين على متن طائرة أمريكية والمملكة ترفض التدخل

يوم للتاريخ..محمد سراج يتحدث عن مشاركته بمنتدى شباب العالم أمام الرئيس السيسي

فيوتشر يحدد سعر أحمد رفعت للأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيدة تطلب من زوجها الاستحمام قبل العلاقة والزوج يرفض.. والإفتاء تحسم الجدل

بأمر الرئيس.. الغاز الطبيعي والكهرباء بديل البنزين والسولار في المركبات بشرم الشيخ

زوجته تفجر مفاجأة.. خطأ طبي تسبب في وفاة وائل الإبراشي.. تفاصيل

ضرب الموبايل في الخلاط.. عرض ساحر فرنسي يتسبب في ضحك السيسي.. شاهد

بالمياه المغلية.. تفاصيل تسبب ممرضتين في تدهور حالة والدة منة شلبي

رده غير متوقع.. تعليق طليق نيللي كريم بعد وصفها لأزواجها السابقين بـ«الباكابورت»

اعتبارا من اليوم.. مصر للطيران: إجراءات صحية جديدة لراغبي السفر إلى لبنان

انهيار أسعار الذهب اليوم الإثنين بمصر.. ومفاجأة في عيار 21

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالدليل.. حقيقة علاقة كريستيانو رونالدو بعارضة أزياء تونسية |فيديو

بالأعلام والتهليل .. فرحة عارمة لوفد أردني في منتدى شباب العالم | شاهد

أسباب برودة الأطراف في الشتاء وطرق علاجها

عمرها 12 عاما.. طفلة مصرية تحصل على الزمالة في العلوم البيولوجية بأمريكا..تفاصيل

فيديو

فيديوجراف.. ومن الطب ما قتل.. هل خطأ طبي وراء وفاة وائل الإبراشي

نفس الاسم والمهنة مختلفة .. نوران عطا الله تثير الجدل بعد وفاتها

قرار جديد بشأن معلمة المنصورة بعد طلاقها وإحالتها للتحقيق "فيديو"

ماذا قال موسيماني عن كهربا وكيروش وجوزيه ومنتخب مصر ؟

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

التصالح مع النفس

المستشار أسـامة الصعيدي

المواجهة التشريعية للذكاء الاصطناعي

نيفين منصور

بعض النساء.. كذلك بعض الرجال!

رشا شكر

شريف عرفه يعيد الجماهير للسينما بالجريمة

كريمة أبو العينين

ما سال قط وما مال قط

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "13"

إلهام أبو الفتح

رسائل شباب العالم

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا.. الحاجة إلى الأمن الجماعي

اﻟﻤﺰﻳﺪ