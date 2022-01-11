تعرف على مشروع تطوير المناطق غير المخططة بمدينة دمياط 

محافظة دمياط





تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، مشروع تطوير المناطق الغير مخططة والتى تتضمن ٧ مناطق بمدينة دمياط وهم "المنطقة القديمة، الأعصر، السيالة، شط الملح، المنيا، غيط النصارى و السنانية"، وذلك بالتعاون مع صندوق التنمية الحضرية و بتكلفة تقدر ب ٢٥٨ مليون جنيه .

حيث جاء ذلك خلال الجولة التى أجرتها اليوم الاثنين، حيث استهلتها "المحافظ" بالمرور على منطقة المنيا لمتابعة الأعمال الجارية هنالك، بعد الانتهاء من عمليات مد شبكات المياه و الصرف الصحي والكهرباء ، كما تابعت موقف تنفيذ بالوعات صرف مياه الأمطار بالمنطقة، وفى هذا السياق،، وجهت تعليماتها الى قطاع الكهرباء بتنفيذ الأعمدة فى اتجاه واحد، كما أكدت على جميع شركات المرافق بالتنسيق فيما بينهم لاستكمال عمليات التنفيذ طبقاً للوجه المطلوب و وفقاً للجدول الزمنى المحدد .

وبالسيالة ،، اطلعت "محافظ دمياط" على ما يتم تنفيذه من أعمال مد شبكات الصرف الصحي بالمنطقة و إحلال وتجديد الشبكات القائمة، كما واصلت "محافظ دمياط "جولتها بالمرور على المنطقة القديمة لمتابعة عمليات مد شبكات الصرف الصحي بها، كما أكدت أيضاً على تنفيذ أعمدة الكهرباء و تنظيمها بجانب واحد..

وفى ختام الجولة،، قامت "الدكتورة منال عوض" بالمرور على منطقة الأحمدي بالأعصر تابعت خلالها أعمال مد خطوط الصرف الصحي وتنفيذ بالوعات لصرف مياه الأمطار ..

وأكدت "محافظ دمياط" على الجهات المُنفذة بالإسراع فى الخطوات التنفيذية لجميع محاور الخطة للبدء فى رصف الشوارع الرئيسية بالأسفلت و الجانبية ببلاطات الانترلوك، كما وجهت تعليماتها الى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط برفع المخلفات و الإشغالات بجميع المناطق.

فيما وقد أوضحت "المحافظ" أنه تم وضع خطة متكاملة بالتعاون بين المحافظة و صندوق التنمية الحضرية لتطوير تلك المناطق بالمدينة لتعزيز الخدمات بها ومد شبكات المرافق والطرق والحماية المدنية حيث يستهدف المشروع تطوير التجمعات السكنية التى تم تشيديها فى اوقات سابقة بشكل عشوائى دون مراعاة لاتساع الشوارع او القدرة الاستيعابية للبنية التحتية، مؤكدة أن هذا الملف توليه الدولة اهتمام بالغ لتطوير تلك المناطق بصورة كاملة.

أقرأ أيضا

FB_IMG_1641830630277

FB_IMG_1641830623147

FB_IMG_1641830619362