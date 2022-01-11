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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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بث مباشر.. نقل فعاليات اليوم الثاني من منتدى شباب العالم بحضور الرئيس السيسي

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

حرصا من موقع " صدى البلد " الإخباري على تقديم خدمة متميزة لمتابعيه، نقدم لكم بثا مباشرا لفعاليات جلسات منتدي شباب العالم بحضور الرئيس السيسي.

 

وتتجه أنظار العالم إلى مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء اليوم الاثنين لمتابعة إطلاق النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم الذى يعقد حاليا من فترة "10 - 13" يناير الجارى بحضور ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 

ويعود المنتدى هذا العام عقب تأجيل نسخة العام الماضى بسبب جائحة كورونا؛ لفتح آفاق الحوار مجددا بين شباب مصر والعالم، فضلا عن طرح أصحاب الحلم والإرادة رؤيتهم لتحقيق التنمية على كافة المستويات.

منتدى شباب العالم الرئيس السيسي صدى البلد شباب مصر التنمية

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