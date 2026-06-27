عزة مصطفى: مباراة المنتخب وإيران وحدت قلوب المصريين

قالت الإعلامية عزة مصطفى إن مباراة منتخب مصر أمام إيران صنعت أجواءً استثنائية من البهجة والوحدة بين المصريين داخل الوطن وخارجه، مشيرة إلى أن حب المنتخب كان الدافع وراء استيقاظ الملايين مبكرًا لمتابعة اللقاء وتشجيع الفراعنة.

حالة من الحماس والتفاعل

وأوضحت عزة مصطفى خلال تقديمها برنامج "الساعة 6" المذاع على قناة الحياة أن شهر يونيو يحمل دائمًا ذكريات وأحداثًا مميزة للمصريين، لافتة إلى أن الشوارع والمنازل عاشت حالة من الحماس والتفاعل مع المباراة، في مشهد يعكس ارتباط المصريين بمنتخبهم الوطني.

الاستيقاظ في الموعد

وأضافت أن الساعات التي سبقت المباراة شهدت استعدادات خاصة، حيث انشغل كثيرون بالتأكد من الاستيقاظ في الموعد، وضبط المنبهات، وتجهيز أعلام مصر لمساندة المنتخب، سواء من داخل البلاد أو من مختلف دول العالم.

مناسبة خاصة للمصريين

وأشارت إلى أن مباريات المنتخب الوطني تمثل مناسبة خاصة للمصريين المقيمين بالخارج، الذين يحرصون على متابعتها رغم اختلاف التوقيت، مؤكدة أن المقاهي والتجمعات المصرية في العديد من الدول امتلأت بالمشجعين الذين اجتمعوا لمؤازرة الفراعنة.

ولفتت إلى أن المشهد لم يقتصر على الكبار فقط، بل امتد إلى الأطفال الذين حرصوا على إيقاظ أسرهم لمشاهدة المباراة، في صورة تعكس روح الانتماء والتفاف المصريين حول منتخب بلادهم.

قوة الروابط التي تجمع المصريين

واختتمت عزة مصطفى حديثها بالدعاء أن يديم الله على مصر نعمة الأمن والاستقرار، مؤكدة أن مثل هذه المناسبات الرياضية تجسد قوة الروابط التي تجمع المصريين في مختلف أنحاء العالم.