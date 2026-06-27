فرحة واحدة على ضفتي الحدود .. عزة مصطفى : أهالي غزة احتفلوا بتأهل منتخب مصر إلى مونديال 2026

تحدثت الإعلامية عزة مصطفى عن الأجواء الاستثنائية التي صاحبت تأهل المنتخب المصري إلى دور الـ32 من كأس العالم 2026، مؤكدة أن مشاعر الفرحة لم تقتصر على الشارع المصري، بل امتدت إلى قطاع غزة، حيث تابع السكان المباراة واحتفلوا بإنجاز الفراعنة.

حسم بطاقة التأهل

وأوضحت عزة مصطفى خلال تقديمها برنامج "الساعة 6" المذاع على قناة الحياة أن منتخب مصر يحظى بمكانة خاصة لدى أهالي قطاع غزة، وهو ما انعكس بوضوح في مظاهر الاحتفال التي أعقبت حسم بطاقة التأهل.

حالة من الترقب والحماس

وأضافت أن شهر يونيو يحمل ذكريات سعيدة للمصريين، مشيرة إلى أن الجماهير المصرية حرصت على الاستيقاظ في وقت مبكر لمتابعة المباراة، وهو المشهد نفسه الذي تكرر داخل قطاع غزة، حيث تابع الأهالي اللقاء منذ صافرة البداية وسط حالة من الترقب والحماس.

مشاركات المنتخب المصري

واستعرض البرنامج مجموعة من اللقطات التي وثقت احتفالات سكان قطاع غزة بتأهل المنتخب الوطني، في مشهد عكس حجم الارتباط والدعم الذي يحظى به الفراعنة، بعد تحقيق إنجاز تاريخي بالوصول إلى دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026 لأول مرة في تاريخ مشاركات المنتخب المصري.