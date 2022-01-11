عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأردن..لا يشترط أن يكون العداد باسم المستفيد للحصول على التعرفة الكهربائية المدعومة

الكهرباء
الكهرباء

أوضحت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن الأردنية، أن المشترِك الذي لديه أكثر من عداد مسجّل باسمه يستفيد منها مستأجرون أو أبناء أو غيرهم، بإمكان كل منهم الحصول على الدعم إذا كانوا أرباب أسر وتنطبق عليهم شروط استحقاق الدعم.

جاء ذلك خلال بيان توضيحي من هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن الأردنية حول التعرفة الكهربائية التي تم الإعلان عن تفاصيلها سابقاً في منتصف شهر أغسطس 2021، والتي سيبدأ تطبيقها اعتبارا من الأول من أبريل 2022.

وتابعت الهيئة، أنه لا يشترط أن يكون العداد باسم المستفيد للحصول على التعرفة الكهربائية المدعومة، وبإمكان أي مستفيد نقل ملكية العداد باسمه إذا رغب بذلك، مضيفة أنه تمّ توجيه شركات توزيع الكهرباء لتسهيل نقل ملكية عدادات الكهرباء للراغبين بذلك ومجاناً لنهاية شهر حزيران/ يونيو 2022.

وأضافت، أن غالبية المشتركين الأردنيين في القطاع المنزلي لن يلمسوا أي تغيير على قيمة فواتيرهم، ومن كانت فاتورته الشهرية أقل من 50 ديناراً (استهلاكه أقل من 600 ك. و. س) لن يتأثر، بل قد تنخفض قيمة فاتورته قليلاً، أمّا من يزيد استهلاكه عن ذلك من مستحقي الدعم، سيستمر بالاستفادة من الدعم على الشرائح الأولى المدعومة.

ترشيحاتنا

مدبولي: التغيرات المناخية أصبحت قضية حاكمة تستدعي مواجهتها بمنتهى الحسم

التضامن: 800 شاب وفتاة استفادوا من تدريبات مشروع مودة للمقبلين على الزواج

الصحة:فحص 60 ألف طفل حديث الولادة ضمن «الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية»

من خلال 3 نماذج ..الرئيس يؤكد قدرة مصر على تحويل الأزمات لفرص واعدة

الطقس غدا.. استمرار الأجواء المعتدلة وارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة

أحمد عبد القادر يعلن تعافيه من فيروس كورونا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

في الحلق والرأس والأنف .. 3 علامات تؤكد الإصابة بـ أوميكرون

البحوث الفلكية: زلزال اليوم أقوى من زلزال 92 على مقياس ريختر

زلزال قوي يضرب القاهرة الكبرى

بعد زلزال الفجر.. رئيس المعهد القومي البحوث الفلكية: ناموا آمنين

أمم أفريقيا.. 19 قناة تنقل مباراة مصر ونيجيريا.. تعرف عليها

أخبار التكنولوجيا|تحذير عاجل لمستخدمي فيسبوك وواتسآب.. وهونر تطلق هاتف Honor Magic V

شاهد.. رجل يحمل ثعبانا ضخما على كتفيه ومفاجأة في نهاية المقطع

رئيس الوزراء: 3.6 تريليون دولار خسائر عالمية بسبب تغيرات المناخ

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عادل إمام عملها قبلك..محمد صلاح فى مقارنة مع الزعيم بسبب «جزيرة الشيطان»

أسرع طريقة لعلاج الحزام الناري.. وتجنب هذه الأطعمة فورا

الغزالة رايقة على درب آه يا قفا.. حكاية الأغانى الناجحة فى عائلة محمود عبد العزيز I صور وفيديو

اقروا الفاتحة لأبو العباس.. 10 صور نادرة لصاحبة أشهر أغنية فلكورية للإسكندرية

فيديو

فيديو جراف.. حقيقة هجوم ماجدة زكي على وائل الإبراشي بعد وفاته

تداول صور غرفة نوم محمد الأمين داخل دار يتيمات بني سويف.. والمتهم يرد "فيديو"

فيديو جراف| مقبرة النجوم.. ماذا فعلت 2022 في المشاهير

فيديوجراف.. ومن الطب ما قتل.. هل خطأ طبي وراء وفاة وائل الإبراشي

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

التصالح مع النفس

المستشار أسـامة الصعيدي

المواجهة التشريعية للذكاء الاصطناعي

نيفين منصور

بعض النساء.. كذلك بعض الرجال!

رشا شكر

شريف عرفه يعيد الجماهير للسينما بالجريمة

كريمة أبو العينين

ما سال قط وما مال قط

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "13"

إلهام أبو الفتح

رسائل شباب العالم

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا.. الحاجة إلى الأمن الجماعي

اﻟﻤﺰﻳﺪ