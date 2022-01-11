الأردن..لا يشترط أن يكون العداد باسم المستفيد للحصول على التعرفة الكهربائية المدعومة

أوضحت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن الأردنية، أن المشترِك الذي لديه أكثر من عداد مسجّل باسمه يستفيد منها مستأجرون أو أبناء أو غيرهم، بإمكان كل منهم الحصول على الدعم إذا كانوا أرباب أسر وتنطبق عليهم شروط استحقاق الدعم.

جاء ذلك خلال بيان توضيحي من هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن الأردنية حول التعرفة الكهربائية التي تم الإعلان عن تفاصيلها سابقاً في منتصف شهر أغسطس 2021، والتي سيبدأ تطبيقها اعتبارا من الأول من أبريل 2022.

وتابعت الهيئة، أنه لا يشترط أن يكون العداد باسم المستفيد للحصول على التعرفة الكهربائية المدعومة، وبإمكان أي مستفيد نقل ملكية العداد باسمه إذا رغب بذلك، مضيفة أنه تمّ توجيه شركات توزيع الكهرباء لتسهيل نقل ملكية عدادات الكهرباء للراغبين بذلك ومجاناً لنهاية شهر حزيران/ يونيو 2022.

وأضافت، أن غالبية المشتركين الأردنيين في القطاع المنزلي لن يلمسوا أي تغيير على قيمة فواتيرهم، ومن كانت فاتورته الشهرية أقل من 50 ديناراً (استهلاكه أقل من 600 ك. و. س) لن يتأثر، بل قد تنخفض قيمة فاتورته قليلاً، أمّا من يزيد استهلاكه عن ذلك من مستحقي الدعم، سيستمر بالاستفادة من الدعم على الشرائح الأولى المدعومة.