الصحة العالمية: نصف سكان أوروبا قد يصابون بأوميكرون خلال الشهرين المقبلين

ذكرت منظمة الصحة العالمية أن أكثر من نصف سكان أوروبا قد يصابون بمتحور "أوميكرون" من فيروس كورونا خلال الشهرين المقبلين إذا استمرت الإصابات بالمعدلات الحالية.



وحذر المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا هانز كلوج - في مؤتمر صحفي اليوم /الثلاثاء/، وفقا لصحيفة (الجارديان) البريطانية - من أن متحور أوميكرون يمثل موجة مد جديدة من الغرب إلى الشرق تجتاح المنطقة الأوروبية.



وقال كلوج: "بهذا المعدل، يتوقع معهد القياسات الصحية والتقييم أن يصاب أكثر من 50% من السكان بالمنطقة بالمتحور في الأسابيع الستة إلى الثمانية المقبلة".



وحول البيانات التي تم جمعها خلال الأسابيع القليلة الماضية، أوضح أنه تم التأكد من أن المتحور أكثر قابلية للانتقال وتمكن الطفرات التي لديه من الالتصاق بالخلايا البشرية بسهولة أكبر، ويمكن أن يصيب حتى أولئك الذين أصيبوا سابقا بالعدوى أو المحصنين، مشددا على أن اللقاحات المعتمدة تستمر في توفير حماية جيدة ضد المرض الشديدة والوفاة، بما في متحور أوميكرون.