نجح في محو آثار الحروب.. وفاة أشهر فأر في العالم

حصل على ميدالية ذهبية في الشجاعة

توفي الفأر الشهير ويدعى “ماجاوا” عن عمر 8 أعوام، وتميز بقدرته الفائقة على شم الألغام الأرضية، حتى أنه حصل على ميدالية PDSA الذهبية في الشجاعة.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، حصل الفأر ماجاوا على لقب “جورج كروس” الحيوانات نسبة إلى قدرته الاستكشافية بحذر.

وكان قد عمل في اكتشاف الألغام الأرضية لمدة 5 سنوات، وكتشف خلالها أكثر من 100 لغم أرضي ومتفجرات أخرى في كمبوديا، وكان ماجاوا أنجح الفئران التي دربتها جمعية “أبوبو” الخيرية البلجيكية لتنبيه العاملين في المناجم حول الألغام الموجودة حتى يمكن إزالتها بأمان.

وقالت المنظمة الخيرية إن الجرذ الأفريقي العملاق مات بسلام في نهاية الأسبوع، وتابعت أن ماجاوا كان بصحة جيدة وقضى معظم الأسبوع الماضي يلعب بحماسه المعتاد، ولكن بحلول نهاية الأسبوع بدأ في التباطؤ ، وأخذ قيلولة أكثر وأظهر اهتمامًا أقل بالطعام في أيامه الأخيرة.

كان قد نشأ ماجاوا في تنزانيا ، وخضع لمدة عام من التدريب قبل أن ينتقل إلى كمبوديا لبدء مسيرته في شم القنابل. يُعتقد أن هناك ما يصل إلى ستة ملايين لغم أرضي في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا.



الألغام الأرضية في العالم

تم تدريب ماجاوا على اكتشاف مركب كيميائي داخل المتفجرات ، وقام بتطهير أكثر من 141000 متر مربع من الأرض - ما يعادل 20 ملعبًا لكرة القدم.



كان وزنه 1.2 كجم وطوله 70 سم، في حين أن هذا أكبر بكثير من العديد من أنواع الفئران الأخرى ، إلا أن ماجاوا كان لا يزال صغيرًا وخفيفًا بدرجة كافية لدرجة أنه لم يطلق الألغام إذا مشى فوقها.

كان ماجاوا قادرًا على البحث في ملعب بحجم ملعب التنس في غضون 20 دقيقة فقط - وهو أمر تقول منظمة أبوبو إنه يستغرق شخصًا مع جهاز الكشف عن المعادن بين يوم وأربعة أيام.

في عام 2020 ، حصل ماجاوا على الميدالية الذهبية PDSA - التي توصف أحيانًا باسم كروس جورج للحيوانات، لتفانيه في العمل لإنقاذ الأرواح، وكان أول فأر يحصل على الميدالية في تاريخ المؤسسة الخيرية الممتد 77 عامًا.