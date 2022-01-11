مدير المرصد: نستهدف تعريف المشاركين بمنتدى الشباب بجهود الأزهر في بناء السلام ومكافحة التطرف والإرهاب

قالت الدكتورة ريهام عبدالله، مدير مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، إن الأزهر يشارك في منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة بجناح خاص يستهدف التفاعل مع الشباب من 160 دولة، وتعريف المشاركين في المنتدى بالدور الذي يقوم به الأزهر الشريف من خلال أدواته الحديثة في بناء السلام ومكافحة التطرف والإرهاب، والدفاع عن قضايا الأمة وحماية الشباب من الأفكار الهدامة والمغلوطة.

وأوضحت أن الجناح يضم 30 كتابًا بـ 13 لغة هى ثمرة إنتاجه البحثي ضمن فعاليات المنتدى، فضلًا عن 110 إصدارات من إصدارات مجمع البحوث الإسلامية و 148 إصدارا من إصدارات مركز الترجمة، ويتناول المرصد في إصداراته قضايا وأوضاع المسلمين حول العالم، وقضايا الإرهاب والتطرف وخصوصًا ما يخص المرأة والطفل والعائدين من داعش والعوامل التي تؤدي إلى التطرف، وجهود الأزهر في مكافحة التطرف ومعالجة القضايا المعاصرة.

وأوضحت مدير مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، على هامش مشاركة مرصد الأزهر في منتدى شباب العالم، والذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن هناك إقبالا كبيرا للتعرف على إصدارات الأزهر والتي أبرزها: (حقيقة الجهاد في الإسلام، والمرأة وداعش وقضايا بارزة في إطار اجتماعي، وحملات مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، واليمين المتطرف ودوره في إذكاء خطاب العنصرية، والتطرف وملامح الشخصية المتطرفة، والإسلاموفوبيا، وجرائم استهداف دور العبادة، والنساء في صفوف التنظيمات المتطرفة، والعائدون من داعش).

واختتمت الدكتورة ريهام عبدالله، أن إصدارات المرصد تتناول بعض القضايا المهمة منها: (الأزهر والقضايا المعاصرة.. تحديات وطموحات، والإسلام والأخلاق الحميدة، ولمحات مشرقة من تاريخ الإسلام في الصين، ومسلمو سويسرا وبلجيكا وكندا وفرنسا.. الحالة الدينية والتحديات، ووثيقة الأخوة الإنسانية، وخطاب الكراهية في وسائل الإعلام العالمية.. تداعياته وانعكاساته على المسلمين، والتطرف الإلكتروني.. الأسباب والمظاهر وسبل المواجهة، مبينة أنه تم ترجمة وثيقة الأخوة الإنسانية التي وقعها فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر، مع البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، بـ 13 لغة، حتى يتسنى لجميع المشاركين في المنتدى التعرف على بنود وثيقة الأخوة الإنسانية وجهود الأزهر في دعم السلام العالمي.