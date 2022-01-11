عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

مدير المرصد: نستهدف تعريف المشاركين بمنتدى الشباب بجهود الأزهر في بناء السلام ومكافحة التطرف والإرهاب

منتدى شباب العالم
منتدى شباب العالم

قالت الدكتورة ريهام عبدالله، مدير مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، إن الأزهر يشارك في منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة بجناح خاص يستهدف التفاعل مع الشباب من 160 دولة، وتعريف المشاركين في المنتدى بالدور الذي يقوم به الأزهر الشريف من خلال أدواته الحديثة في بناء السلام ومكافحة التطرف والإرهاب، والدفاع عن قضايا الأمة وحماية الشباب من الأفكار الهدامة والمغلوطة.

وأوضحت أن الجناح يضم 30 كتابًا بـ 13 لغة هى ثمرة إنتاجه البحثي ضمن فعاليات المنتدى، فضلًا عن 110 إصدارات من إصدارات مجمع البحوث الإسلامية و 148 إصدارا من إصدارات مركز الترجمة، ويتناول المرصد في إصداراته قضايا وأوضاع المسلمين حول العالم، وقضايا الإرهاب والتطرف وخصوصًا ما يخص المرأة والطفل والعائدين من داعش والعوامل التي تؤدي إلى التطرف، وجهود الأزهر في مكافحة التطرف ومعالجة القضايا المعاصرة.

وأوضحت مدير مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، على هامش مشاركة مرصد الأزهر في منتدى شباب العالم، والذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن هناك إقبالا كبيرا للتعرف على إصدارات الأزهر والتي أبرزها: (حقيقة الجهاد في الإسلام، والمرأة وداعش وقضايا بارزة في إطار اجتماعي، وحملات مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، واليمين المتطرف ودوره في إذكاء خطاب العنصرية، والتطرف وملامح الشخصية المتطرفة، والإسلاموفوبيا، وجرائم استهداف دور العبادة، والنساء في صفوف التنظيمات المتطرفة، والعائدون من داعش).

منظمة خريجي الأزهر تفند الفكر المتطرف في سلسة محاضرات للطلاب الوافدين

آخر وقت لصلاة الفجر.. احرص على أدائها حاضرا

واختتمت الدكتورة ريهام عبدالله، أن إصدارات المرصد تتناول بعض القضايا المهمة منها: (الأزهر والقضايا المعاصرة.. تحديات وطموحات، والإسلام والأخلاق الحميدة، ولمحات مشرقة من تاريخ الإسلام في الصين، ومسلمو سويسرا وبلجيكا وكندا وفرنسا.. الحالة الدينية والتحديات، ووثيقة الأخوة الإنسانية، وخطاب الكراهية في وسائل الإعلام العالمية.. تداعياته وانعكاساته على المسلمين، والتطرف الإلكتروني.. الأسباب والمظاهر وسبل المواجهة، مبينة أنه تم ترجمة وثيقة الأخوة الإنسانية التي وقعها فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر، مع البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، بـ 13 لغة، حتى يتسنى لجميع المشاركين في المنتدى التعرف على بنود وثيقة الأخوة الإنسانية وجهود الأزهر في دعم السلام العالمي.

لأزهر لأزهر لمكافحة التطرف منتدى شباب العالم داعش ريهام عبدالله

موضوعات متعلقة

منظمة خريجي الأزهر تفند الفكر المتطرف في سلسة محاضرات للطلاب الوافدين

آخر وقت لصلاة الفجر.. احرص على أدائها حاضرا

إصلاح ذات البين .. عبادة تتفوق على الصيام والصلاة

دعاء لم الشمل بين الزوجين والصلح بينهما

دعاء لمن مات بمرض السرطان.. ترفع درجته في الجنة

لماذا أوصى الله الأبناء ببر الوالدين وليس العكس؟.. الإفتاء تجيب

الشماتة في الموت.. وزير الأوقاف: سوء أدب مع الله.. ودار الإفتاء: الوفاة مناسبة للعظة والاعتبار.. وخالد الجندي: بكرة هيجي دورك

هل يجوز أن تصلى صلاة النوافل في جماعة؟ دار الإفتاء ترد

ترشيحاتنا

العقرب والعذراء أبرزها.. دينا بدر تكشف عن 5 أبراج تملك الحاسة السادسة

1,806 دولار للأونصة.. ارتفاع جديد في أسعار الذهب العالمية اليوم

إيفاني لاعب النسور: تمنيت أن يكون محمد صلاح "نيجيريًا".. وسنفوز على مصر | حوار

للمعاهد الأزهرية.. تعرف على شروط الاعتماد في ضمان جودة التعليم

كوريا الجنوبية تعرب عن قلقها إزاء اجارب جارتها الشمالية الصاروخية

هل يجوز إخراج كفارة الحلف على أقساط ؟.. الإفتاء تجيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

في الحلق والرأس والأنف .. 3 علامات تؤكد الإصابة بـ أوميكرون

هل تحدث هزة أرضية أكبر من زلزال اليوم؟..إجابة صادمة من البحوث الفلكية

زلزال قوي يضرب القاهرة الكبرى

كورونا يضرب لاعبي الأهلي قبل مواجهة الجونة بكأس الرابطة..تعرف على المصابين

البحوث الفلكية: زلزال اليوم أقوى من زلزال 92 على مقياس ريختر

زلزال اليوم .. رئيس المعهد القومي البحوث الفلكية: ناموا آمنين

في أولى جلسات محاكمتها.. الكويتية صفاء زمان تتراجع وتنفي إساءتها لمصر

أسعار البنزين في السعودية.. الممكلة تعلن سعر المحروقات خلال يناير 2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عادل إمام عملها قبلك..محمد صلاح فى مقارنة مع الزعيم بسبب «جزيرة الشيطان»

أسرع طريقة لعلاج الحزام الناري.. وتجنب هذه الأطعمة فورا

الغزالة رايقة على درب آه يا قفا.. حكاية الأغانى الناجحة فى عائلة محمود عبد العزيز I صور وفيديو

اقروا الفاتحة لأبو العباس.. 10 صور نادرة لصاحبة أشهر أغنية فلكورية للإسكندرية

فيديو

حرامي أحذية في جنازة الإعلامي وائل الإبراشي.. فيديوجراف

الأسود والنسور| سر ألقاب منتخبات أفريقيا بأسماء الحيوانات ..فيديو جراف

عازف الكولة عبد الله حلمي.. فقد صوته بعد معاناة مع السرطان |فيديو

علي جمعة يحذر من تفسير حلم قبل الفجر.. ما السبب ؟

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

التصالح مع النفس

المستشار أسـامة الصعيدي

المواجهة التشريعية للذكاء الاصطناعي

نيفين منصور

بعض النساء.. كذلك بعض الرجال!

رشا شكر

شريف عرفه يعيد الجماهير للسينما بالجريمة

كريمة أبو العينين

ما سال قط وما مال قط

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "13"

إلهام أبو الفتح

رسائل شباب العالم

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا.. الحاجة إلى الأمن الجماعي

اﻟﻤﺰﻳﺪ