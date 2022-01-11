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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عاصي الحلاني يروج لحفله في موسم الرياض بـ بوستر دعائي.. شاهد

صدى البلد

روج المطرب عاصي الحلاني لحفله مع  مروان خوري وملحم زين في موسم الرياض يوم 13 يناير الجارى.


ونشر بوستر الحفل عبر حسابه على انستجرام وكتب": انتظرونا يوم الخميس في حفلات موسم الرياض على مسرح أبو بكر.

تفاصيل حفل عاصي الحلاني ومروان خوري وملحم زين بموسم الرياض

أجواء لبنانية.. مفاجأة عاصي الحلاني مع نجله في إكسبو دبي 2020

وأحيا الفنان اللبناني عاصي الحلاني حفلاً غنائياً مميزاً على مسرح حديقة اليوبيل، ضمن سلسلة سهرات إكسبو الفنية التي ينظمها المنتج والمخرج صلاح الياسري "الياسري للإنتاج الفني" بالتعاون مع "إكسبو 2020 دبي"، وقدم وسط حفاوة وتفاعل واسع من الجمهور باقة من أشهر أغنياته اللبنانية والعربية برفقة فرقته الموسيقية والذي إفتتح بعد دخوله المسرح بأغنية "بحبك وبغار"، ثم تنقّل بين أغنياته القديمة والجديدة، والتي واكبت مسيرته الفنية الطويلة، وأخذ محبّوه يردِّدون معه كلماتها التي يحفظونها عن ضهر قلب.

وأعرب عاصي الحلاني عن فخره وسعادته بأن يشارك بإحياء حفل في هذا الحدث العالمي الأبرز، وأن يقف على خشبة مسرح اليوبيل الضخم متعاوناً مع الياسري للإنتاج، وقال: شكراً لدولة الإمارات "منارة الفن"، وشكراً لدبي وللقائمين على "إكسبو 2020 دبي" الذين يهتمّون بأدق التفاصيل لتنفيذ سلسلة من أهم الفعاليات الفنية التي يشارك في إحيائها نخبة من نجوم الوطن العربي والعالم، وتمنّى أن تظل دولة الإمارات دائماً وطن الفرح والسلام والتطوّر والإبهار.

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