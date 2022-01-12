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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة.. نزلات البرد توفر مناعة ضد كورونا وأضرار التيك توك على الأطفال

نشرة المرأة والصحة
نشرة المرأة والصحة

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ونعرض أبرزها فيما يلي:

 

نشرة المرأة والصحة 

 

 

مخاطر لا تتوقعها تجنيها من استهلاك الوجبات السريعة.. احذرها

 

هناك العديد من أضرار الوجبات السريعة، وذلك بخلاف زيادة الوزن، إلا أن تخطى أضرار السمنة فقط، فقد نجد أن الإفراط في استهلاك الوجبات السريعة يمكن أن يتسبب في العديد من التأثيرات الصحية.

 

أسباب تدفع الرجال إلى الإقلاع عن التدخين نهائيا
 

يعتبر التدخين مضر بالنسبة للنساء والرجال؛ حيث أن استخدام التبغ  وخاصة تدخين السجائر ضار بالصحة ويمكن أن يؤدي إلى الوفاة المبكرة والمرض، بما في ذلك أمراض الرئة وأمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان في أي مكان في الجسم تقريبًا. 

 

دراسة: نزلات البرد قد توفر مناعة ضد كورونا
 

يشعر البعض بالحيرة عند الإصابة بنزلات البرد، ويشعرون بأنها تتشابه في الأعراض مع متحورات فيروس كورونا.. وأكدت دراسة جديدة أجراها باحثون في جامعة إمبريال كوليدج لندن، إن إصابة الأشخاص بنزلات البرد قد تمنح بعض الحماية ضد فيروس كورونا.

 

سر اصابة متلقو لقاح كورونا بالفيروس
 

يتسائل البعض هل يمكن الإصابة بعدوى فيروس كورونا بعد تلقي اللقاح.. وقالت الدكتورة كاثرين أوبراين، رئيسة قسم المناعة بمنظمة الصحة العالمية، أنه يمكن الإصابة بعدوى فيروس كورونا بعد تلقي جرعة أو جرعتين من اللقاح المضاد لفيروس كورونا ، وأنه لا يوجد لقاح في العالم يؤمن حماية من الأمراض بنسبة 100%.

 

علامة في النوم تدل على نقص "فيتامين أشعة الشمس"
 

هناك أهمية لإستهلاك فيتامين أشعة الشمس وأهمها تعزيز المناعة، ويمكن أن يكتمل دور هذا الفيتامين مع إتباع نظام غذائي صحي والحصول على المكملات الغذائية.. وقد كشفت دراسة جديدة أجريت مؤخرا أجراها في جامعة تشينغداو الصينية، أن فيتامين أشعة الشمس أو فيتامين D من الفيتامينات التي تساهم في مهاجمة الفيروسات.

 

نصائح للوقاية من أضرار العواصف الترابية
 

تحذر هيئة الأرصاد الجوية من العواصف الترابية خلال الأيام القادمة مما يزيد من تعرض الناس لمشاكل الحساسية والربو، نعرض لكم أضرار العواصف الترابية وأهم النصائح التى تساعد في الوقاية منها ، وذلك وفقا لما جاء في موقع “ecology”.

 

أضرار التيك توك على أطفالنا.. انتهاك الخصوصية والاستغلال
 

يعتبر  التيك توك من أهم مواقع التواصل الاجتماعي الموجودة ، وهي أحد أكثر التطبيقات انتشارًا، وبالأخص بين الأطفال والمراهقين، ولكن فيما يتعلق بتأثيرها المحتمل على الصحة العقلية، فقد يجادل البعض بأن استخدام TikTok يعرض الأطفال للخطر وآخرون يعتبرونه من المنصات المفيدة للاطفال. 

 

مش بس الأكل الكتير .. اكتشف اسباب ظهور اللغد
 

يعتقد عدد كبير من الأشخاص أن السبب الوحيد لظهور اللغد هو تناول كميات كبيرة من الطعام ولكن في الحقيقة هناك مجموعة أخرى من الأسباب وراء ظهور اللغد عند النساء والرجال غير السمنة وتناول الكثير من الطعام.

 

أسرع طريقة لعلاج الشد العضلي.. بالأدوية والمراهم
 

يبحث الكثيرون عن أسرع طريقة لعلاج الشد العضلي؛ حيث يعتبر الشد العضلي هو انقباض مفاجئ وغير إرادي لواحدة أو أكثر من العضلات، ويمكن للشد العضلي أن يحرم من النوم بسبب حدوث التقلصات الشديدة، رغم  أن التقلصات غير مؤذية، إلا أنها تسبب ألما شديدا وصعوبة استخدام الجزء المصاب .

 

علاج الإسهال عند الرضع بالأعشاب المنزلية
 

هناك العديد من طرق علاج الاسهال عند الرضع؛ والذي يتسبب في فقدان الجسم الكثير من الماء والمعادن، مما يؤدي إلى الجفاف، و يصاب الأطفال بالجفاف بسرعة كبيرة ، لذلك من المهم ملاحظة العلامات واتخاذ الاجراءات في أقرب وقت ممكن.

 

طرق الوقاية من التهاب الكبد الوبائي c.. الابتعاد عن الجنس والمخدرات أبرزها
 

يتعرض الكثير من الأشخاص للإصابة بمرض الكبد الوبائي c،فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك اكتشاف أفضل الطرق للوقاية منه. 
 

للسيدات.. تعرفي على استخدامات البوتكس
 

قالت الدكتورة داليا شهاب أستاذ وإستشارى تجميل الجلد والمدرب الدولى لحقن البوتكس والفيلر والخيوط الذهبية، إن إجراء حقن البوتكس يتم لمختلف الأغراض العلاجية أو التجميلية، ولذلك قد تختلف النتائج المتوقعة حسب الحالة.

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