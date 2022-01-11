الصحة العالمية: لقاحات كورونا تحتاج للتحديث بسبب أوميكرون

كشفت منظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء، عن إمكانية تحديث اللقاحات المنتجة لمواجهة فيروس كورونا، لتكون أكثر فعالية في مواجهة متحور أوميكرون.



وحسب "رويترز"، قالت مجموعة استشارية فنية أنشأتها منظمة الصحة العالمية يوم الثلاثاء إن لقاحات فيروس كورونا الحالية قد تحتاج إلى التحديث لضمان فعاليتها ضد المتغيرات الجديدة مثل أوميكرون.

وقال خبراء مستقلون في بيان أرسلته منظمة الصحة العالمية إلى الصحفيين إنه " قد يلزم تحديث تركيبة لقاحات فيروس كورونا الحالية ، لضمان استمرار لقاحات كورنا في توفير المستويات التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية من الحماية ضد العدوى والأمراض بواسطة المركبات العضوية المتطايرة، بما في ذلك أوميكرون والمتغيرات المستقبلية.

وقالت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، إن هناك حاجة لمزيد من الأبحاث لمعرفة ما إذا كانت اللقاحات الحالية المضادة لفيروس كورونا توفر حماية كافية ضد متحور أوميكرون شديد العدوى.

ووفقا لـ "رويترز"، فإنه علي الرغم من أن الشركات المصنعة تعمل بالفعل على تطوير لقاحات من الجيل التالي، فإن أحدث تقرير تقني من منظمة الصحة العالمية، يهدف إلى الإجابة عن بعض الأسئلة الكبيرة المعلقة حول المتحور شديد التحور الذي ظهر لأول مرة في نوفمبر الماضي، مثل شدته وقابلية انتقاله وقدرته على التهرب من اللقاحات.

وفيما يتعلق بأحد الأسئلة الرئيسية، وهو السؤال المتعلق بالحاجة إلى لقاح جديد خاص بأوميكرون الآن، لم تقدم المنظمة الدولية إجابة فورية، وقالت الصحة العالمية: "هناك حاجة إلى مزيد من البحث لفهم أفضل لإمكانية الهروب المناعي لـ أوميكرون ضد المناعة والالتهابات التي يسببها اللقاح، واستجابات أوميكرون المحددة للقاحات".