مش بس الأكل الكتير .. اكتشف اسباب ظهور اللغد

يعتقد عدد كبير من الأشخاص أن السبب الوحيد لظهور اللغد هو تناول كميات كبيرة من الطعام ولكن في الحقيقة هناك مجموعة أخرى من الأسباب وراء ظهور اللغد عند النساء والرجال غير السمنة وتناول الكثير من الطعام.

وتكمن أهمية معرفة أسباب ظهور اللغد فى التمكن من الوقاية منه والحفاظ على جمال الوجه .

ووفقا لما جاء فى موقع “medicalnewstoday” فإن الذقن المزدوجة المعروف بـ اللغد يحدث نتيجة ظهور طبقة زائدة من الدهون تحت الذقن حيث تتحد عدة عوامل مختلفة في الجسم لتكوين ذقن مزدوج أو اللغد، أبرزها:

العمر

يمكن أن يبدأ الجلد في فقدان مرونته مع تقدم العمر، مما قد يؤدي إلى ظهور جلد إضافي أو مترهل قد يساهم في ظهور الذقن المزدوجة.

النظام الغذائي والوزن

في حين أن زيادة الوزن ليست دائمًا سبب الذقن المزدوجة ، إلا أنها قد تساهم في ذلك. قد يؤثر النظام الغذائي الغني بالسعرات الحرارية والأطعمة المصنعة والدهون غير الصحية على زيادة الوزن والذقن المزدوجة أيضًا.

علم الوراثة

قد تلعب الجينات دورًا في تطوير الذقن المزدوجة. قد يكون أي شخص لديه تاريخ عائلي من الجلد مع القليل من المرونة أو الذقن المزدوجة أكثر عرضة للإصابة به.

وضعية

يمكن أن يضعف الموقف السيئ عضلات العنق والذقن. قد يساهم هذا في ظهور الذقن المزدوجة بمرور الوقت ، حيث يفقد الجلد المحيط مرونته عند عدم استخدام العضلات.